Новое исследование планировало определить, насколько распространено выпадение волос по женскому типу (FPHL). А также изучить характеристики волос и связанные с ними факторы у здоровых женщин в постменопаузе.

Внимание Вакцинация от гриппа: почему это важно во время пандемии COVID-19

Выпадение волос по женскому типу – что это

Это самое распространенное расстройство выпадения волос у женщин. Во время него волосок постепенно истончается по линии пробора, а затем начинается нарастающее диффузное выпадение волос, распространяющееся от верхушки.

Справка. Диффузное выпадение волос (или облысение) – это процесс равномерного поредения волос по всей поверхности головы. При этом не происходит гибель волосяных фолликулов. Они просто впадают в спячку, прекращают функционирование.

Выпадение волос по женскому типу может развиться в любое время между подростковым возрастом и периодом постменопаузы.

Однако считается, что потеря эстрогена при переходе к менопаузе может играть роль в ускорении FPHL. Дело в том, что рецепторы эстрогена присутствуют в волосяных фолликулах.

Ученые показали, что гормональные изменения, связанные с менопаузой, влияют на волосы на голове, уменьшают их диаметр и ограничивают рост.

Внимание Выяснили еще один фактор, почему у некоторых женщин риск умереть от COVID-19 выше

Сколько женщин страдает от выпадения волос

В новом перекрестном исследовании с участием 178 женщин, обратившихся в клинику из-за менопаузы, исследователи стремились оценить распространенность FPHL у здоровых женщин в постменопаузе.

Из обследованных женщин – у 52,2% обнаружили FPHL. Распространенность выпадения волос по женскому типу увеличивалась с возрастом.

Низкую самооценку обнаружили у 60% участников.

Исследователи также отметили, что высокий индекс массы тела (ожирение) был связан с повышенной распространенностью и ухудшением выпадения волос по женскому типу у женщин в постменопаузе.

Как это влияет на женщин Выпадение волос может повлиять на самооценку женщины и общее качество жизни, поскольку влияет на ее внешний вид и уверенность в себе. Женщины проводят в среднем треть жизни в постменопаузе, поэтому исследования причин и методов лечения выпадения волос имеют решающее значение.

Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, связаны ли половые стероидные гормоны – особенно эстроген и тестостерон – и синдром поликистозных яичников в анамнезе с выпадением волос у женщин в постменопаузе.