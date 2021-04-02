55 тысяч за пол года: сколько украинцев может умереть от коронавируса, – прогноз KSE
В первой половине 2021 года от коронавируса может умереть от 20 до 55 тысяч человек. А количество умерших от COVID-19 за второе полугодие может достичь показателя смертности за весь 2020 год. Таковы результаты моделирования Киевской школы экономики (KSE).
Источник:KSE
Смертность весенней волны уже превысила показатели осенней
На конец марта 2021 года суточное количество умерших от COVID-19 в Украине превысило пиковый показатель осенней волны 2020 года на 34% и продолжает расти.
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По состоянию на 2 апреля от коронавирусной болезни в Украине умерло более 33 тысяч больных. К слову, в октябре 2020 года прогноз KSE по смертности в год составил 20 тысяч человек.
Сейчас Украина занимает 3 место по уровню смертности среди крупных стран Европы с населением более 10 миллионов человек, впереди только Чехия и Румыния.
При этом 3 недели назад Украина была на 9 месте.
Показатели госпитализации и тяжелого течения COVID-19
После длительного роста в 20% в неделю, темпы недельного роста госпитализаций снизились до 6%. Сегодня в регионах госпитализируют на 15% больше пациентов с COVID-19, чем выписываются из больниц. На предыдущей неделе разрыв составлял 28%.
Темпы вакцинации
По темпам вакцинации Украина все еще значительно отстает от европейских стран. Государство выполнило минимальный план в 250 тысяч прививок до конца марта. Однако до сих пор отстает от целевого плана – на 6 дней.
Согласно прогнозу KSE, уровень заболеваемости в Украине может стабилизироваться в течение следующих 2 недель, при условии соблюдения мер безопасности.
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