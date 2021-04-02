В первой половине 2021 года от коронавируса может умереть от 20 до 55 тысяч человек. А количество умерших от COVID-19 за второе полугодие может достичь показателя смертности за весь 2020 год. Таковы результаты моделирования Киевской школы экономики (KSE).

Смертность весенней волны уже превысила показатели осенней

На конец марта 2021 года суточное количество умерших от COVID-19 в Украине превысило пиковый показатель осенней волны 2020 года на 34% и продолжает расти.

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По состоянию на 2 апреля от коронавирусной болезни в Украине умерло более 33 тысяч больных. К слову, в октябре 2020 года прогноз KSE по смертности в год составил 20 тысяч человек.

Сейчас Украина занимает 3 место по уровню смертности среди крупных стран Европы с населением более 10 миллионов человек, впереди только Чехия и Румыния.

При этом 3 недели назад Украина была на 9 месте.

Показатели госпитализации и тяжелого течения COVID-19

После длительного роста в 20% в неделю, темпы недельного роста госпитализаций снизились до 6%. Сегодня в регионах госпитализируют на 15% больше пациентов с COVID-19, чем выписываются из больниц. На предыдущей неделе разрыв составлял 28%.

Внимание! В целом по стране занято 77% всех "ковидных" и 74% реанимационных коек, а также 64% коек с кислородом. Наихудшая ситуация с кроватями с кислородом сейчас в Киеве, Львовской, Николаевской и Житомирской областях.

Темпы вакцинации

По темпам вакцинации Украина все еще значительно отстает от европейских стран. Государство выполнило минимальный план в 250 тысяч прививок до конца марта. Однако до сих пор отстает от целевого плана – на 6 дней.

Согласно прогнозу KSE, уровень заболеваемости в Украине может стабилизироваться в течение следующих 2 недель, при условии соблюдения мер безопасности.