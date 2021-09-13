Результаты опроса
56,5% опрошенных заявили, что не вакцинированы и не планируют вакцинироваться в ближайшее время. 25,1% не вакцинированы, но хотят это сделать, 18,4% вакцинированы хотя бы одной дозой.
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Большинство украинцев не планируют вакцинироваться / инфографика Деминициативы
Почему украинцы не хотят вакцинироваться
Чаще всего нежелание вакцинироваться украинцы объясняли тем, что:
- вакцины недостаточно проверены;
- переживают о побочных эффектах;
- им не нравится навязывание вакцинации государством;
- уверены, что вакцина не защищает от болезни.
А вот мотивацией и аргументами в пользу вакцинации чаще всего называли – возможность работать в случае введения жесткого локдауна, уверенность в эффективности и безопасности вакцины.
Почему украинцы не доверяют вакцинации / Инфографика Деминициативы
Большинство не поддерживает обязательную вакцинацию
Кроме того, украинцы против введения обязательной вакцинации от COVID-19 для всех совершеннолетних граждан. "За" выступают чуть больше чем 23,4% опрошенных, а против – 51,6%.
В то же время, когда речь идет о медицинских работниках, то большая часть, а именно 50,3% респондентов все же поддерживают обязательную вакцинацию.
Еще 42,1% выступают за обязательную вакцинацию работников образования и 39,6% – для военнослужащих и правоохранителей.
Украинцы не считают целесообразной обязательную COVID-вакцинацию / инфографика Деминициативы
Статистика COVID-вакцинации в Украине
Источник: Минздрав
За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.
В течение минувших суток, воскресенья, в Украине вакцинировали 45 148 человек, в том числе первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек.
С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 получили 5 906 742 человека: из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
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