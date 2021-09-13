Результаты опроса

56,5% опрошенных заявили, что не вакцинированы и не планируют вакцинироваться в ближайшее время. 25,1% не вакцинированы, но хотят это сделать, 18,4% вакцинированы хотя бы одной дозой.

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Интересно! Люди, которые не болели COVID-19, вакцинируются или планируют вакцинироваться реже, чем те, кто уже переболели.



Большинство украинцев не планируют вакцинироваться / инфографика Деминициативы

Почему украинцы не хотят вакцинироваться

Чаще всего нежелание вакцинироваться украинцы объясняли тем, что:

вакцины недостаточно проверены;

переживают о побочных эффектах;

им не нравится навязывание вакцинации государством;

уверены, что вакцина не защищает от болезни.

А вот мотивацией и аргументами в пользу вакцинации чаще всего называли – возможность работать в случае введения жесткого локдауна, уверенность в эффективности и безопасности вакцины.



Почему украинцы не доверяют вакцинации / Инфографика Деминициативы

Большинство не поддерживает обязательную вакцинацию

Кроме того, украинцы против введения обязательной вакцинации от COVID-19 для всех совершеннолетних граждан. "За" выступают чуть больше чем 23,4% опрошенных, а против – 51,6%.

В то же время, когда речь идет о медицинских работниках, то большая часть, а именно 50,3% респондентов все же поддерживают обязательную вакцинацию.

Еще 42,1% выступают за обязательную вакцинацию работников образования и 39,6% – для военнослужащих и правоохранителей.



Украинцы не считают целесообразной обязательную COVID-вакцинацию / инфографика Деминициативы

Детали опроса Опрос проведен 14 – 24 августа 2021 года по всей Украине, кроме оккупированных территорий.

Всего опросили 2001 человека.

Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Опрос проведен при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Статистика COVID-вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.

В течение минувших суток, воскресенья, в Украине вакцинировали 45 148 человек, в том числе первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек.

С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 получили 5 906 742 человека: из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

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