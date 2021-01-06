Некоторые женщины боятся гинекологов и избегают их всеми возможными методами. Другие же любят часто, много и методично обследоваться. Но существуют анализы, которые никому не нужны.

Гинеколог Марина Жукова объяснила, на какие именно анализы не нужно тратить деньги и время, пишет 24 канал.

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От каких анализов у ​​гинеколога нужно отказаться