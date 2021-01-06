6 анализов, которые не нужны женщинам: советы гинеколога
Некоторые женщины боятся гинекологов и избегают их всеми возможными методами. Другие же любят часто, много и методично обследоваться. Но существуют анализы, которые никому не нужны.
Гинеколог Марина Жукова объяснила, на какие именно анализы не нужно тратить деньги и время, пишет 24 канал.
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От каких анализов у гинеколога нужно отказаться
- Не нужно искать гарднереллы, уреаплазму, кандиду, микоплазму (кроме Micoplasma genitalium) во влагалище, если вас ничего не беспокоит.
- При бесплодии и невынашивании искать цитомегаловирус, вирус простого герпеса во влагалище. Определять уровень иммуноглобулина G и М в крови к токсоплазме, цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса, Эпштена-Барра.
- Определять уровни тестостерона, ЛГ, ФСГ, эстрадиола, прогестерона из-за приема КОК.
- Определять уровни D-димера и лечить его во время беременности.
- Определять уровни мужских половых гормонов во время беременности (тестостерон, общий и свободный, андростендион, ДГЭА-сульфат), и 17-ОН прогестерона и подбирать в зависимости от их результатов гормональные препараты.
- Проводить МРТ гипофиза при незначительном повышении пролактина.
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