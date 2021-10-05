Каждый второй человек в течение жизни болеет раком. Ежегодно от онкозаболеваний умирает около 10 миллионов человек по всему миру. Ранняя диагностика является основным фактором спасения жизней.

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Исследователи обнаружили, что 6 из 10 пациентов не были направлены на обследование рака в течение двух недель после первого посещения. Среди 29 045 пациентов, которых не направили на лечение, у 1 047 в течение года развился рак (3,6%).

Как проводилось исследование

Исследовательская группа из Университета Эксетера проанализировала записи почти 49 000 пациентов, которые обратились к своему терапевту с одним из предупреждающих признаков рака, который должен потребовать направления в соответствии с клиническими рекомендациями.

Исследователи обработали записи из базы данных Clinical Practice Research Datalink, а также статистику посещений больниц и данные регистрации рака в период с 2014 по 2015 год. Они изучили пациентов, которые впервые сообщили о тревожных признаках рака своего терапевта.

Тревожные симптомы включали:

кровь в моче,

уплотнение в груди,

проблемы с глотанием,

железодефицитную анемию,

постменопаузальное или ректальное кровотечение.

Результаты насторожили исследователей

Вероятность направления пациента в течение двух недель варьировалась в зависимости от того, какой симптом у них проявлялся.

Самый низкий уровень направлений был при проблемах с глотанием – всего 17%, а самый высокий при уплотнениях в груди – 68%. Молодые пациенты в возрасте 18 – 24 лет реже получали направление, чем пациенты в возрасте 55 – 64 лет.