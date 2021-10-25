Карантинные ограничения в областях

Поскольку заболеваемость коронавирусом только растет, карантинные ограничения усиливают каждый раз все больше областей. Так, на этой неделе в красную зону карантина перейдут еще две области.

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По состоянию на 25 октября в красную зону входят шесть регионов:

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская.

Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону карантина с завтрашнего дня, с 26 октября.

Показатели госпитализации превышены

Показатель загруженности коек с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях.

Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме желтой зоны, Тернопольской и Черкасской областей.

В 6 областях Украины"красных" / Инфографика Минздрава

Оранжевая зона

В оранжевую зону входит больше всего областей, в нее входят:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Ровенская.

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

В желтую карантинную зону входит наименьшее количество областей, а именно: Полтавская, Кировоградская, Закарпатская, Винницкая.

Обратите внимание! Большинство ограничений красной и оранжевых зон не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей заведений или мероприятий будут вакцинированы и будут иметь COVID-сертификат.

Карантинные зоны / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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