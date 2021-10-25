Карантинные ограничения в областях

Поскольку заболеваемость коронавирусом только растет, карантинные ограничения усиливают каждый раз все больше областей. Так, на этой неделе в красную зону карантина перейдут еще две области.

Внимание Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

По состоянию на 25 октября в красную зону входят шесть регионов:

  1. Днепропетровская,
  2. Донецкая,
  3. Запорожская,
  4. Одесская,
  5. Сумская,
  6. Херсонская.

Показатели госпитализации превышены

Показатель загруженности коек с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях.

Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме желтой зоны, Тернопольской и Черкасской областей.

В 6 областях Украины"красных" / Инфографика Минздрава

Оранжевая зона

В оранжевую зону входит больше всего областей, в нее входят:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Ровенская.
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

В желтую карантинную зону входит наименьшее количество областей, а именно: Полтавская, Кировоградская, Закарпатская, Винницкая.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналуКарантинные зоны / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Актуально Спад после выходных: в Украине 14,6 тысячи инфицированных, однако смертность все еще высока