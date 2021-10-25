Карантинные ограничения в областях
Поскольку заболеваемость коронавирусом только растет, карантинные ограничения усиливают каждый раз все больше областей. Так, на этой неделе в красную зону карантина перейдут еще две области.
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По состоянию на 25 октября в красную зону входят шесть регионов:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская.
Показатели госпитализации превышены
Показатель загруженности коек с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях.
Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме желтой зоны, Тернопольской и Черкасской областей.
В 6 областях Украины"красных" / Инфографика Минздрава
Оранжевая зона
В оранжевую зону входит больше всего областей, в нее входят:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Ровенская.
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
В желтую карантинную зону входит наименьшее количество областей, а именно: Полтавская, Кировоградская, Закарпатская, Винницкая.
Карантинные зоны / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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