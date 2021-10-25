6 красных и 4 желтых: Минздрав обновил карантинную карту

25 октября 2021 , 09:54
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Источник:

МОЗ

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемиологической ситуации с коронавирусом в областях. В красной зоне находится 6 областей, а в желтой – только 4.

Карантинные ограничения в областях

Поскольку заболеваемость коронавирусом только растет, карантинные ограничения усиливают каждый раз все больше областей. Так, на этой неделе в красную зону карантина перейдут еще две области.

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По состоянию на 25 октября в красную зону входят шесть регионов:

  1. Днепропетровская,
  2. Донецкая,
  3. Запорожская,
  4. Одесская,
  5. Сумская,
  6. Херсонская.
Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону карантина с завтрашнего дня, с 26 октября.

Показатели госпитализации превышены

Показатель загруженности коек с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях.

Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме желтой зоны, Тернопольской и Черкасской областей.

В 6 областях Украины"красных" / Инфографика Минздрава

Оранжевая зона

В оранжевую зону входит больше всего областей, в нее входят:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Ровенская.
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

В желтую карантинную зону входит наименьшее количество областей, а именно: Полтавская, Кировоградская, Закарпатская, Винницкая.

Обратите внимание! Большинство ограничений красной и оранжевых зон не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей заведений или мероприятий будут вакцинированы и будут иметь COVID-сертификат.

Карантинные зоны / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасія Лукашевська