6 мифов о здоровье зубов, которые вас удивят

4 июня отмечают Международный день борьбы с кариесом. Рассказываем, действительно ли сладкое вредит зубам, почему их цвет не имеет ничего общего с состоянием их здоровья и как влияет наследственность образования кариеса. Развенчивает мифы доктор медицинских наук, стоматолог-ортопед Алексей Беда.

Миф №1: чтобы иметь здоровые зубы, есть сладкое нельзя

Само по себе сладкое зубам не вредит. Особенно, если после употребления вы почистили зубы или ополоснули рот. Вредит несбалансированное питание, перенасыщенное простыми углеводами, трансжирами и газированными напитками.

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Если организм не получает достаточного количества микро- и макроэлементов из питания, а в рационе нет растительной пищи и молочнокислых бактерий – это может негативно повлиять не только на здоровье зубов, но и на организм в целом.



Сладкое в общем следует потреблять дозировано / Фото Unsplash

Однако с такими изделиями как леденцы все же нужно быть осторожными, ведь зубы не любят продукты, которые долгое время находятся во рту. Лучше съесть шоколадную конфету.

МИФ №2: желтые зубы – это зубы, за которыми плохо ухаживают

Цвет зубов не имеет ничего общего с состоянием их здоровья. Нельзя сказать, что светлые зубы — это здоровые зубы, а темные — это плохие зубы. Цвет — исключительно эстетическая составляющая, зависит от прозрачности эмали и оттенка дентина — твердой ткани, расположенной под эмалью.

На цвет зубов могут влиять различные факторы: наследственность, образ жизни человека, его пищевой рацион, курение, возраст. На самом деле спектр естественных оттенков здоровых зубов достаточно широк — от серого до желтого, и обычно естественные белые цвета зубной эмали не встречаются.

Если зубы не чистить, на них образуется налет, и зубы могут терять свой цвет вследствие твердых или мягких отложений. Если эти отложения удалить с помощью профессиональной гигиены полости рта, зуб очистится и вернет свой прежний цвет. Также терять свой цвет зубы могут с возрастом — эмаль становится тоньше и прозрачнее, вследствие чего начинает "просвечиваться" дентин и пульпа.

Миф №3: Лечить зубы во время беременности нельзя

Посещать стоматологический кабинет во время беременности не только можно, но и нужно! А особенно перед планированием беременности.

Если зубы болят, их нужно лечить. Какими средствами и в какой период — это уже другой вопрос. Некоторые манипуляции, например, удаление зубов, требующие большого количества сильного анестетика, можно отложить. Главное -сообщить стоматологу о том, что вы беременны.

Профессиональная гигиена ротовой полости должна проводиться у беременных женщин обязательно хотя бы один раз.

Миф № 4: плохие зубы – это наследственное

Красивые зубы или, наоборот, темные и искривленные, как у родителей или старших родственников — не миф.

Действительно, наследственность имеет большое влияние на стоматологическое здоровье. Генетически может передаваться состав и оттенок эмали, форма зубов, склонность к заболеваниям тканей пародонта и патологического стирания зубов, даже патологии прикуса очень часто мы наследуем от родителей, и тут дело вовсе не в уходе.



"Плохие зубы" нельзя наследовать / Фото Unsplash

Другое дело – приобретенное. Ведь зубы начинают закладываться еще в утробе матери. Молочные зубы – на 6-7 неделя беременности, постоянные – 17-18 неделя. Работа на вредном производстве, недостаток в организме матери кальция, фосфора и других микроэлементов и многие другие факторы могут влиять на развитие зубов.

Миф №5: Электрическая зубная щетка чистит лучше обычной

Качество домашней гигиены ротовой полости не зависит от вида щетки. Обычно, если человек обладает хорошими навыками мануального использования ручной щетки, чистка ею может быть даже более качественной.

Однако современные электрические зубные щетки обладают и функцией массажа, могут комбинироваться с ирригатором и лучше чистит боковые зубы, то есть выполняют свои обязанности на достаточно высоком уровне.

Миф №6: Если зуб выпал, можно спокойно жить без него

Каждый зуб выполняет свою функцию. Одни нам нужны для откусывания пищи, другие — для того, чтобы пищу пережевывать. Если мы теряем один зуб – все остальные зубы, которые остались в полости рта, испытывают повышенную функциональную нагрузку.

После удаления или выпадения зуба дентальный имплантат устанавливается не позднее, чем через 2-3 месяца. За полгода без зуба в любом случае начинаются необратимые атрофические процессы по уменьшению объема костной ткани. Своевременно незамещенные дефекты зубных рядов также приводят к тому, что зубы, ограничивающие дефект, и антагонисты (те, что на противоположной челюсти), имеют больше рисков быть пораженными кариесом, преждевременно стираются, страдают от перегрузки и перемещаются в сторону дефекта, что позднее значительно затрудняет протезирование. Чем дольше дефект зубного ряда остается незамещенным, тем длительнее, сложнее и дороже его лечение.



Отсутствие зуба может испортить состояние других зубов / Фото Unsplash

Если речь идет о плановом удалении зуба и нет воспалительного процесса, дентальный имплантат могут установить сразу после удаления зуба, что сохранит костную структуру в полном объеме.

Если зуб удаляется по причине гнойных воспалительных процессов за верхушкой корня, то дентальный имплантат устанавливается через 2-3 месяца – после того, как лунка первично заживет.