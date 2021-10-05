Поэтому стоит прислушаться к своему организму (но без фанатизма) – резкие изменения в организме могут говорить о наличии проблем. Так вы будете иметь больше шансов заметить проблему вовремя.

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Изменения груди

Несмотря на то, что нужно регулярно обследовать грудь, большинство женщин и так хорошо знают, как они выглядят. Даже если они не проводят регулярное самообследование, им известно, что нужно следить за образованием так называемых шишек. Впрочем, это не единственный симптом, который может указывать на рак, есть еще и такие изменения груди:

покраснение и утолщение кожи на груди;

сыпь, которая не проходит в течение нескольких недель.

Также важен внешний вид соска – если что-то изменилось, или есть выделения (при этом вы не кормите грудью) – это плохие сигналы.

Важно! В любом случае лучше обратитесь к врачу. Если у вас есть изменения груди, он тщательно изучит историю болезни, осмотрит грудь и назначит тестирование.

Нерегулярные менструации

Любые изменения в менструальном цикле могут быть не только признаком рака, но и других проблем. Кроме того, кровотечения между менструациями также может быть "звоночком" к онкологии.

Стоит знать, что у каждой женщины есть своя норма. Замечайте вещи, которые непривычны именно для вас.

Непонятные изменения в весе

Если вы внезапно значительно похудели, например на 5 килограммов за месяц, а ничего для этого не сделали – не спешите радоваться. Беспричинная потеря веса – очень распространенный признак рака. Резкий набор массы тоже может свидетельствовать о раке яичников.

Но не паникуйте, это все может быть симптомом и других заболеваний, например, сверхактивностью щитовидной железы. В любом случае ожидайте результатов от врача.



Внезапные изменения в весе могут быть признаком рака у женщин / Фото Pexels

Дискомфорт в животе

Многие женщины настолько привыкают к этому состоянию, что сталкиваясь со вздутием живота ежедневно, просто игнорируют его и спокойно живут дальше. Однако это может быть одним из симптомов рака яичника.

Если это одноразовое явление – не переживайте, но когда ощущаете вздутие живота почти каждый день и длится это более нескольких недель, – следует проконсультироваться с врачом.

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Изменения кожи

Любые изменения в родинке, веснушек или появление новых родинок могут быть признаком рака кожи. Регулярное самообследование и сообщение об изменениях своему дерматологу может привести к раннему выявлению болезни и спасти вашу жизнь.

Что стоит учитывать при оценке изменений родинок? Асимметрию, изменение границ, изменение цвета, изменение диаметра, увеличение размера, вертикальный рост. Если вы заметите что-нибудь из этого, как можно скорее назначьте визит к врачу. Асимметрию, изменение границ, изменение цвета, изменение диаметра, увеличение размера, вертикальный рост. Если вы заметите что-нибудь из этого, как можно скорее назначьте визит к врачу.

Ночное потоотделение

Часто женщины связывают это с симптомами менопаузы или перименопаузы, но пот, возникающий в основном в ночное время, может быть связан с различными злокачественными новообразованиями.

Есть много разных причин ночного потоотделения. Чтобы найти триггер, врач должен получить подробную историю болезни и назначить анализы, чтобы выяснить точную причину.