ВОЗ спрогнозировала путь борьбы с COVID-19

Главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила, что в ближайшее время миру не удастся преодолеть коронавирус.

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Я надеюсь, что скоро мы преодолеем 60% маршрута в борьбе с вирусом. Но не исключено, что нам придется преодолеть очередную неожиданную гору,

– отметила Сваминатан.

Появление новых штаммов

Эксперт не исключила появление новых вариантов штаммов коронавируса. В то же время эксперт отметила, что улучшению эпидемиологической ситуации будет способствовать уровень вакцинации на уровне 70-80%.

Чем больше мы миримся с этим положением дел, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса. Вот почему ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире,

– отметила Сваминатан.

К слову, ранее Организация объединенных наций объявила амбициозный план по вакцинации населения планеты от коронавируса – иммунизировать 40% людей до конца 2021 года.

Подробно Вакцинировать 40% населения земли до конца 2021 года – ООН об амбициозных планах

Справка. По данным СМИ, в мире распределили уже более 6,3 миллиарда доз вакцин. Однако более чем половине человечества еще только предстоит получить хотя бы первую дозу препаратов.

Актуальная статистика COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

Всего в мире обнаружили более 237 миллионов больных COVID-19. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.