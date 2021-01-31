В Португалии заявили о катастрофической ситуации с коронавирусом COVID-19. Страна столкнулась с острой нехваткой койкомест в реанимации пациентов с тяжелым течением заболевания.

Источник: Deutsche Welle

По данным министерства здравоохранения, всего в стране с 10-миллионным населением разместили 850 таких койкомест.

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Сейчас 843 из них заняты, то есть свободно осталось только 7. Еще 420 коек интенсивной терапии зарезервированы для пациентов с другими болезнями.

Самый высокий в мире уровень заболеваемости

Еще в начале осени 2020 года новых суточных случаев коронавируса в Португалии было относительно немного. Теперь там фиксируют стремительный рост темпов распространения болезни.

Накануне в Португалии зафиксировали самый высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания, приходящихся на человека. Это – данные Our World in Data.

Осложняет ситуацию и то, что страной распространяется новый британский штамм коронавируса. Он может быть значительно заразнее и опаснее, чем другие версии.

Актуальная статистика

По информации португальского Минздрава, только за сутки 29 января в стране подтвердили 12 435 новых случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни 293 человек.

Справка. Всего с начала пандемии в Португалии обнаружили 711 018 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 12 179 человек. 518 900 пациентов выздоровели.