7 областей соответствуют показателям оранжевой зоны
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на утро 4 октября в 7 областях Украины превышены показатели госпитализации. Эти регионы не соответствуют показателям желтой зоны адаптивного карантина, они приблизились к ограничениям оранжевой зоны.
Прирост больных слишком высок в трех областях
Правда, вся страна сейчас находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. При этом коэффициент новых случаев инфицирования превышен в Житомирской (20,2%), Сумской (22,7%) и Харьковской (21,4%) областях. Норма составляет менее 20%.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Показатели госпитализации
Показатель уровня госпитализаций должен быть не более 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в четырех областях:
- Запорожской (62,5)
- Харьковской (68,6)
- Херсонской (65,4)
- Черновицкой (65,6)
Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Харьковской области (66,4%). Норма – не более 65%.
Оказаться в оранжевой зоне в ближайшее время могут следующие области:
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ровненская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая.
Актуальная статистика COVID-19 в Украине
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 4 821 человек, среди них – 448 детей и 50 медработников. В больницы госпитализировали 2 092 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 114 пациентов.
С начала пандемии в стране зарегистрировали 2 460 010 случаев коронавирусной болезни. Жертвами недуга стали 56 889 человек.
Подробно Спад после выходных: в Украине 4,8 тысячи инфицированных COVID-19