7 областей соответствуют показателям оранжевой зоны

4 октября 2021 , 13:15
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на утро 4 октября в 7 областях Украины превышены показатели госпитализации. Эти регионы не соответствуют показателям желтой зоны адаптивного карантина, они приблизились к ограничениям оранжевой зоны.

Прирост больных слишком высок в трех областях

Правда, вся страна сейчас находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. При этом коэффициент новых случаев инфицирования превышен в Житомирской (20,2%), Сумской (22,7%) и Харьковской (21,4%) областях. Норма составляет менее 20%.

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Показатели госпитализации

Показатель уровня госпитализаций должен быть не более 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в четырех областях:

  • Запорожской (62,5)
  • Харьковской (68,6)
  • Херсонской (65,4)
  • Черновицкой (65,6)
Динамика уровня госпитализаций при норме до 50% превышена в Запорожской (50,6%), Ровненской (56,0%) и Херсонской (56,0%) областях.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Харьковской области (66,4%). Норма – не более 65%.

Оказаться в оранжевой зоне в ближайшее время могут следующие области:

  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ровненская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 4 821 человек, среди них – 448 детей и 50 медработников. В больницы госпитализировали 2 092 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 114 пациентов.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 2 460 010 случаев коронавирусной болезни. Жертвами недуга стали 56 889 человек.

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Автор: Анастасія Лукашевська