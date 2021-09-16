Так, в Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Сумская областях – не соответствуют показателям зеленой зоны.
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Семь регионов, в которых высокие показатели госпитализации
- в Винницкой области длительное время наблюдается превышение по этому показателю, пока он составляет 69,8%, а ранее составлял 56,3-83%.
- Ивано-Франковская область демонстрирует высокую динамику госпитализаций COVID-больных, пока она остановилась на отметке 66,1%, а днем ранее составляла 60,6%.
- Также длительное время наблюдается ухудшение по тому же показателю во Львовской области – 83,1%.
- Николаевская область тоже демонстрирует высокую динамику госпитализаций. По последним данным, она составляет 69,3%.
- Между тем превышение зафиксировано в Полтавской области 61,6%, хотя предварительно этот показатель составлял 42,1%.
- Добавим, что Ровненская и Сумская области также имеют высокую динамику госпитализаций COVID-больных. Она составляет в данных регионах 73,6% и 50,3% соответственно.
Общая статистика заболеваемости
По состоянию на 16 сентября суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине вырос на 5744 случая.
С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 331 540 случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели 2 226 629 человек одновременно от осложнений коронавируса, к сожалению, умер 54 651 больной.
Статистика в областях В Украине за сутки 5744 случая COVID