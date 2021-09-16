В 7 областях превышены показатели госпитализаций: они не соответствуют зеленой зоне

По состоянию на 16 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако, в семи областях превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Так, в Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Сумская областях – не соответствуют показателям зеленой зоны.

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Семь регионов, в которых высокие показатели госпитализации

в Винницкой области длительное время наблюдается превышение по этому показателю, пока он составляет 69,8%, а ранее составлял 56,3-83%.

длительное время наблюдается превышение по этому показателю, пока он составляет 69,8%, а ранее составлял 56,3-83%. Ивано-Франковская область демонстрирует высокую динамику госпитализаций COVID-больных, пока она остановилась на отметке 66,1%, а днем ​​ранее составляла 60,6%.

область демонстрирует высокую динамику госпитализаций COVID-больных, пока она остановилась на отметке 66,1%, а днем ​​ранее составляла 60,6%. Также длительное время наблюдается ухудшение по тому же показателю в о Львовской области – 83,1%.

Николаевская область тоже демонстрирует высокую динамику госпитализаций. По последним данным, она составляет 69,3%.

тоже демонстрирует высокую динамику госпитализаций. По последним данным, она составляет 69,3%. Между тем превышение зафиксировано в Полтавской области 61,6% , хотя предварительно этот показатель составлял 42,1%.

, хотя предварительно этот показатель составлял 42,1%. Добавим, что Ровненская и Сумская области также имеют высокую динамику госпитализаций COVID-больных. Она составляет в данных регионах 73,6% и 50,3% соответственно.

Общая статистика заболеваемости

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%

По состоянию на 16 сентября суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине вырос на 5744 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 331 540 случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели 2 226 629 человек одновременно от осложнений коронавируса, к сожалению, умер 54 651 больной.

Статистика в областях В Украине за сутки 5744 случая COVID