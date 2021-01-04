Во время новогодних празднований часто люди позволяют себе выпить больше. Является ли такая особенность тревожным знаком и как определить, не злоупотребляете ли вы алкоголем.

Часто трудно определиться: человек просто слишком много выпил из-за праздников или злоупотребляет алкоголем. Вот несколько индикаторов того, что ваша привычка выпивать на праздники может быть проблемой.

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Вы не можете наслаждаться праздником без алкоголя

Если вы чувствуете, что можете ощутить атмосферу праздника только после нескольких бокалов алкогольных напитков, вероятно, это свидетельствует о проблемах с алкоголем.

Вы не можете функционировать без алкоголя

Этот индикатор обычно проявляется в повседневной жизни. Например, если вы чувствуете потребность в выпивке каждый раз, когда садитесь есть, или если вы несколько раз тянетесь к выпивке, разговаривая с другом.

Вы выпиваете, чтобы справиться со стрессом

Алкоголь не поможет избавиться от переживаний, нервозности или стресса – спиртное не принесет долговременного удовлетворения.

Есть множество занятий, которые могут увеличить эндорфины и стимулировать выработку гормонов хорошего самочувствия, например, игры или прогулка на свежем воздухе.

Вы употребляете выпивку накануне праздника

Если вы с нетерпением ждете, чтобы выпить, и даже начали "подготовку" накануне праздника – это признак того, что у вас нездоровые отношения с алкоголем.

Тревожные сигналы – это мысли об алкоголе или тяга к алкоголю.



Много думать о выпивке ненормально / Фото Unspalsh

Вы выпиваете тайком

Если вы склонны пить втайне или беспокоитесь о том, что другие видят, как вы пьете, – это плохие новости.

Синдром отмены

Если у вас появляются симптомы синдрома отмены, когда вы на какое-то время прекращаете употребление алкоголя, скорее всего, ваше тело уже привыкло к потреблению.

Симптомы синдрома отмены

дрожание;

головные боли;

потливость;

учащенное сердцебиение;

галлюцинации.

Вы пытаетесь бросить пить, но не можете

Если вы не можете сказать "нет" выпивке или продолжаете злоупотреблять алкоголем – это, вероятно, признак того, что вам нужно пересмотреть свои алкогольные привычки.

Внимание! Если вы чувствуете, что один или несколько из этих показателей относятся к вам, поговорите со своим врачом или обратитесь к специалисту, чтобы лучше оценить ситуацию.