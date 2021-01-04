7 признаков, что вы злоупотребляете алкоголем: когда праздники только "прикрытие" зависимости
Во время новогодних празднований часто люди позволяют себе выпить больше. Является ли такая особенность тревожным знаком и как определить, не злоупотребляете ли вы алкоголем.
Часто трудно определиться: человек просто слишком много выпил из-за праздников или злоупотребляет алкоголем. Вот несколько индикаторов того, что ваша привычка выпивать на праздники может быть проблемой.
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Вы не можете наслаждаться праздником без алкоголя
Если вы чувствуете, что можете ощутить атмосферу праздника только после нескольких бокалов алкогольных напитков, вероятно, это свидетельствует о проблемах с алкоголем.
Вы не можете функционировать без алкоголя
Этот индикатор обычно проявляется в повседневной жизни. Например, если вы чувствуете потребность в выпивке каждый раз, когда садитесь есть, или если вы несколько раз тянетесь к выпивке, разговаривая с другом.
Вы выпиваете, чтобы справиться со стрессом
Алкоголь не поможет избавиться от переживаний, нервозности или стресса – спиртное не принесет долговременного удовлетворения.
Вы употребляете выпивку накануне праздника
Если вы с нетерпением ждете, чтобы выпить, и даже начали "подготовку" накануне праздника – это признак того, что у вас нездоровые отношения с алкоголем.
Много думать о выпивке ненормально / Фото Unspalsh
Вы выпиваете тайком
Если вы склонны пить втайне или беспокоитесь о том, что другие видят, как вы пьете, – это плохие новости.
Синдром отмены
Если у вас появляются симптомы синдрома отмены, когда вы на какое-то время прекращаете употребление алкоголя, скорее всего, ваше тело уже привыкло к потреблению.
Симптомы синдрома отмены
- дрожание;
- головные боли;
- потливость;
- учащенное сердцебиение;
- галлюцинации.
Вы пытаетесь бросить пить, но не можете
Если вы не можете сказать "нет" выпивке или продолжаете злоупотреблять алкоголем – это, вероятно, признак того, что вам нужно пересмотреть свои алкогольные привычки.
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