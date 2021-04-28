Наука о питании постоянно меняется. Поэтому неудивительно, что у большинства людей есть деформированный взгляд на здоровую диету.

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Для похудения имеет значение лишь дефицит калорий

Хотя создание дефицита калорий и сжигание большего количества энергии является важным фактором в потере веса, когда дело доходит до потери веса, это не единственное, что имеет значение. Теория дефицита калорий не учитывает несколько переменных, которые могут помешать похудению, в частности: генетику, состояние здоровья и метаболическую адаптацию.

Кроме этого, во время дефицита калорий люди часто концентрируются исключительно на калорийности продуктов, а не на их питательной ценности. А долгосрочное соблюдение очень низкокалорийной диеты приводит к снижению скорости метаболизма, усилению чувства голода и изменению гормонов сытости. Да, лишний вес быстро убегает, но результат удержать очень трудно.

Продукты с высоким содержанием жира вредны

Хотя эта устаревшая и неверная теория постепенно опровергается, многие люди до сих пор опасаются продуктов с высоким содержанием жиров и придерживаются диеты с низким их содержанием надеясь, что это пойдет на пользу здоровью или похудению. Но жир необходим организму в умеренном количестве. Более того, диеты с высоким содержанием жиров оказались такими же эффективными, как и диеты с низким содержанием жиров.

Конечно, в любом случае не нужно вдаваться в крайности. Так как и дефицит жира, так и его большое количество одинаково вредны для здоровья.

Завтрак – самая важная еда дня

Когда-то считалось, что завтрак является одним из важнейших факторов диеты и здорового питания. Но исследования показали, что для большинства взрослых это не так, а отказ от завтрака может привести к снижению потребления калорий.

На самом деле это индивидуально и польза для здоровья связана как и с завтраком, так и с его пропуском. Так что если вам нравится завтрак – завтракайте. А если вы не любите завтракать, нет смысла себя насиловать.



Польза завтрака преувеличена / Фото Unsplash

Белый картофель нельзя употреблять

От белого картофеля отказываются много людей, которые хотят похудеть или улучшить свое общее состояние здоровья. Но дело в том, что крахмалистая картошка на самом деле очень полезная и ее можно включать в здоровый рацион.

Это отличный источник многих питательных веществ, в частности калия, витамина С и клетчатки. Кроме того, картофель более сытный, чем другие источники углеводов. Вообще к увеличению веса может привести чрезмерное употребление любой пищи, но умеренное употребление картофеля отнюдь не повредит. Только не забывайте, что жареная картошка – не вариант. Лучше сварите или запеките ее.

Обезжиренная и "диетическая" пища – здоровая альтернатива

Сейчас рынок нам предлагает много продуктов с пометкой "диетический", "легкий", "обезжиренный" и тому подобное. Звучит привлекательно для тех, кто хочет похудеть. Но исследования показали, что многие такие продукты содержат значительно больше сахара и соли, чем аналоги с нормальным содержанием жира.

Поэтому лучше же выбирать более жирный йогурт, творог и полакомиться арахисовым маслом, чем употреблять "диетические" заменители с более высоким количеством соли и сахара.

Углеводы ускоряют набор веса

Много людей сокращают количество употребления углеводов из-за опасения, что потребление этого макроэлемента вызовет ожирение, диабет и другие неблагоприятные последствия для здоровья. На самом деле употребление умеренного количества питательных углеводов с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов принесет только пользу.

Например, рацион со сбалансированным сочетанием углеводов с высоким содержанием клетчатки, полезных жиров и белков связаны со снижением риска ожирения, диабета, некоторых видов рака и сердечных заболеваний. К набору веса приводит именно нездоровое питание и чрезмерное употребление сладких продуктов, богатых углеводами (например пирожные или печенье).

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Сахарозаменители и искусственные подсластители полезны

Очевидно, что диета с высоким содержанием сахара значительно увеличивает риск ожирения и различных заболеваний. Но подсластители также вредны. Согласно исследованиям, их употребление может увеличить риск развития диабета 2 типа. Более того, регулярное употребление подсластителей связано с общим нездоровым образом жизни.

Имейте в виду, что исследования в этой области продолжаются и для подтверждения этих потенциальных связей нужно дождаться высококачественных исследований.