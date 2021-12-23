Образцы собрали у больных COVID-19 из 9 регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 года. Каждый пациент был инфицирован штаммом коронавируса Дельта.

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При этом ученые обнаружили 12 разных вариантов штамма Дельта, но они отличаются от тех, которые распространялись по стране раньше.

Исследователи обнаружили необычную мутацию

Среди образцов учёные зафиксировали новый для Украины вариант Дельта штамма AY.122. Эта мутация активно распространяется в России и отличается тяжелым течением заболевания, высокой скоростью инфицирования и смертностью.

Всего AY.122 заметили в образцах из семи регионов Украины:

Днепропетровская область, Сумская область, Полтавская область, Николаевская область, Житомирская область, Одесская область.

В какой еще области нашли новый вариант, ученые не уточнили.

Больше образцов для секвенирования (39) предоставили из Одессы. Среди них ученые ИМБГ нашли целый "букет" вариантов Дельта штамма – 10 разных типов, происходящих из разных стран мира: США, государств ЕС, Израиля, России и т.д.

Это может объяснять высокий уровень смертности в стране

Высокий уровень смертности в Украине (в то же время в России и Казахстане) по сравнению с уровнем смертности в странах Западной Европы и США может быть связан с особенностями штаммов Дельты, циркулирующих на наших территориях, в частности, и варианта AY.122,

– говорится в сообщении.

В ИМБГ добавили, что в образцах не обнаружен штамм коронавируса Омикрон.

Полный текст публикации ИМБГ в фейсбуке:

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ завершили работу по установлению штаммов коронавируса в очередных образцах, предоставленных Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

ЦОС Минздрава Украины предоставил нам для исследования 74 образца, взятых у больных из 9 регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 года.

Посредством полногеномного секвенирования нового поколения установлено, что все 100% образцов являются вариантами штамма Дельта. Ученые ИМБГ детектировали 12 разных вариантов штамма Дельта, однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре.

В частности, выявлен новый для Украины вариант Дельта штамма AY.122, ныне активно распространяющийся в России и характеризующийся тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью (скоростью инфицирования) и высокой смертностью. Наши ученые детектировали AY.122 в образцах из семи регионов Украины: Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира, Одессы.

Высокий уровень смертности в Украине (в то же время в России и Казахстане) по сравнению с уровнем смертности в странах Западной Европы и США может быть связан с особенностями штаммов Дельты, циркулирующих на наших территориях, в частности, и варианта AY.122.

Больше всего образцов для секвенирования – 39 – было предоставлено из Одессы. Среди них ученые ИМБГ нашли целый спектр, можно сказать "букет" вариантов Дельта штамма – 10 разных типов, происходящих из разных стран мира: США, государств ЕС, Израиля, России и т.д.

В образцах этого периода, предоставленных нам для исследований, штамма Омикрон не обнаружено.

По данным врачей из разных стран мира, Омикрон приводит к более легкому течению коронавирусной болезни, впрочем, не факт, что новый штамм будет способен быстро вытеснить такой реактивный вариант Дельта штамма, как, например, AY.122. Поэтому нужно продолжать тщательный мониторинг появления новых штаммов в стране.

Исследование мутаций коронавируса ученые ИМБГ НАНУ проводят по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины. Такая работа проходит с февраля 2021 года.

Напомним, что ученые ИМБГ единственные в Украине изучают мутации коронавируса с помощью метода полногеномного секвенирования нового поколения. В феврале 2021 года наши ученые впервые в стране детектировали вспышку штамма Альфа (на Ивано-Франковщине), а в июне – появление в стране нового штамма Дельта (в Киеве и Закарпатье)."