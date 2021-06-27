Поэтому они не могут полноценно выполнять свои повседневные дела. И хотя депрессию уже давно признали довольно распространенным заболеванием, многие люди все еще не верят в ее существование, называя это обычной ленью.

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Описывая депрессию, психолог Марьяна Франко говорит, что это такое состояние, когда становится трудно даже пойти помыть голову. И те, кто столкнулся с ней хотя бы раз, очень хорошо понимают, о чем идет речь.

На самом деле депрессия более распространена чем мы думаем – от нее страдает каждый шестой. То есть, если у вас в классе было 30 учеников, то 5 из них в какой-то период жизни были в депрессии,

– говорит психолог.

Наиболее распространенные виды депрессии

Классическая депрессия

Ее еще называют повторяемой или рекуррентной. По словам психолога, это когда в такое состояние человек попадает с определенной периодичностью.

Хроническая депрессия

Хроническая депрессия или субдепрессивное состояние можно определить тогда, когда человек говорит, что он годами живет в приглушенном состоянии.

Биполярная депрессия

Она бывает 2 типов: с периодом эйфории или только с угнетением. Такая депрессия лечится исключительно медикаментозно и требует диагностики у психиатра. Психотерапия в таком состоянии вторична.

Лечение биполярной депрессии обязательно, потому что она оказывает разрушительные последствия для жизни,

– отмечает Франко.

Депрессия лишает радости от жизни / Фото pexels

Сезонное аффективное расстройство

Или SAD (seasonal affective disorder). Такое расстройство привязано к смене сезона и уменьшению солнечного света.

Послеродовая депрессия

Этот вид депрессии запускается с изменением гормонального фона, усталостью от непрерывного ухода за ребенком и из-за замкнутости женщины в четырех стенах без достаточной помощи.

Состояние дисфории и депрессия перед месячными

Это связано с резким падением гормонов эстрогена и прогестерона.

Знаменитый ПМС в большинстве решается календариком, в котором указаны "те дни", когда нужно добавить гормонов счастья,

– объясняет психолог.

Депрессивное состояние

Депрессивное состояние является следствием тревожного расстройства. По словам Франко, ранее психиатры называли его тревожно-депрессивное расстройство из-за того, что вследствие постоянной тревоги организм истощается и человек может впасть в депрессию. Избавиться от депрессивного состояния можно лечением тревожного расстройства.