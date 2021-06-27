7 самых распространенных видов депрессий
Источник:Психологическая студия СЕНС
Депрессия – сложное состояние, которое может привести к разрушительным последствиям. Она характерна устойчивым разочарованием и потерей интереса к тому, что обычно приносит людям удовольствие.
Поэтому они не могут полноценно выполнять свои повседневные дела. И хотя депрессию уже давно признали довольно распространенным заболеванием, многие люди все еще не верят в ее существование, называя это обычной ленью.
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Описывая депрессию, психолог Марьяна Франко говорит, что это такое состояние, когда становится трудно даже пойти помыть голову. И те, кто столкнулся с ней хотя бы раз, очень хорошо понимают, о чем идет речь.
На самом деле депрессия более распространена чем мы думаем – от нее страдает каждый шестой. То есть, если у вас в классе было 30 учеников, то 5 из них в какой-то период жизни были в депрессии,
– говорит психолог.
Наиболее распространенные виды депрессии
- Классическая депрессия
Ее еще называют повторяемой или рекуррентной. По словам психолога, это когда в такое состояние человек попадает с определенной периодичностью.
- Хроническая депрессия
Хроническая депрессия или субдепрессивное состояние можно определить тогда, когда человек говорит, что он годами живет в приглушенном состоянии.
- Биполярная депрессия
Она бывает 2 типов: с периодом эйфории или только с угнетением. Такая депрессия лечится исключительно медикаментозно и требует диагностики у психиатра. Психотерапия в таком состоянии вторична.
Лечение биполярной депрессии обязательно, потому что она оказывает разрушительные последствия для жизни,
– отмечает Франко.
- Сезонное аффективное расстройство
Или SAD (seasonal affective disorder). Такое расстройство привязано к смене сезона и уменьшению солнечного света.
- Послеродовая депрессия
Этот вид депрессии запускается с изменением гормонального фона, усталостью от непрерывного ухода за ребенком и из-за замкнутости женщины в четырех стенах без достаточной помощи.
- Состояние дисфории и депрессия перед месячными
Это связано с резким падением гормонов эстрогена и прогестерона.
Знаменитый ПМС в большинстве решается календариком, в котором указаны "те дни", когда нужно добавить гормонов счастья,
– объясняет психолог.
- Депрессивное состояние
Депрессивное состояние является следствием тревожного расстройства. По словам Франко, ранее психиатры называли его тревожно-депрессивное расстройство из-за того, что вследствие постоянной тревоги организм истощается и человек может впасть в депрессию. Избавиться от депрессивного состояния можно лечением тревожного расстройства.