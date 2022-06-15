Что угрожает отношениям и как их сохранить в это непростое время, нам рассказала семейный психология Алена Щербань в рамках проекта Интервью24 .

Читайте также: Как помочь людям, пережившим изнасилование: интервью с психотерапевтом

Алена Щербань “Сложные жизненные периоды – раньше пандемия, а сейчас война – быстро находят слабые места в отношениях. Если партнеры не смогли выстроить правила поведения, связанные с близостью и безопасностью, то в стрессовых ситуациях наружу вытекает то, что в мирное время сознательно умалчивалось ” .

А поскольку в стрессовом состоянии важные решения принимать непросто, потому что психическое состояние в этот момент очень неустойчиво, большинству кажется, что развод – лучшее решение проблемы. Впрочем, отношения можно спасти, если знать об угрозах.

Угроза первая: постоянное пребывание вместе

После 24 февраля многие украинцы были вынуждены покинуть дома и поселиться в регионах Украины и других странах, где нет боевых действий. Кто-то начал работать дистанционно, все время находясь дома с партнером.

Быть вместе 24 часа в сутки – тяжелая эмоциональная нагрузка даже для влюбленных. Начинают раздражать повадки, со временем возникают взаимные претензии. Поводом для скандала может стать даже грязная чашка, оставленная на столе. Все это приводит к эмоциональному выгоранию, потому что партнеры быстро устают друг от друга.

Чтобы не надоесть любимому человеку – давайте ему время побыть одному. У каждого из супругов должно быть место, где он сможет спокойно поработать или отдохнуть. Это поможет держать психику в балансе и обезопасит от конфликтов. Еще один совет: найдите общее занятие, которое доставляет удовольствие. Речь не только о сексе. Прекрасный вариант – настольные игры или совместное приготовление пищи.

Угроза друга: разлука с партнером

По статистике, длительная разлука с партнером – вместе с изменой и утратой любви – одна из основных причин расторжения брака. К сожалению, война заставила многих жить далеко друг от друга. На расстоянии чувства угасают, эмоции притупляются и только от вашего поведения зависит, удастся ли сохранить отношения. Поэтому будьте максимально доступны в коммуникациях с любимым человеком. По возможности выходите на связь каждый день, но избегайте неискреннего и слишком длительного общения. Чтобы не надоесть. А вот креативность проявлять следует.

Подумайте, как вы можете поднять любимому человеку настроение. Еще один немаловажный момент: интимная сторона отношений. Поскольку физический контакт невозможен, не забывайте о видеосвязи и сексе по телефону.

Угроза третья: замалчивание проблем

Если в отношениях возникла проблема, следует о ней сказать. Замалчивание – прямой путь к фрустрации, скрытым обидам и недовольству действиями партнера. Но сообщать о том, что вас что-то не устраивает, нужно правильно. Существует специальная техника "Я – сообщение", заключающаяся в том, что предложение в разговоре нужно начинать с местоимений "я", "мне", "меня", а не "ты", "тебе", "тебя").

Например, сказать любимому о том, что вас бесят его грязные носки разбросанные по полу можно так: "Я такая зла, когда вижу беспорядок. Так хочется уюта и чистоты…" То есть не нападайте на партнера с упреками – "Снова здесь все разбросал!" – дайте ему сделать верный вывод и самостоятельно исправить ситуацию.

Угроза четвертая: потеря доверия и пустые надежды

Отношения без доверия, все равно что дом без фундамента. Доверие разрушает ревность (не важно – основательная или безосновательная), а также осознание того, что партнер не выполняет своих обещаний. Трудные времена требуют решительных действий, которых вы ждете от любимого человека, но которые он не в состоянии выполнить.

Как следствие: вы чувствуете себя несчастным, когда все идет не так, как вы себе представляли. Это становится основой для оскорблений и скандалов. Во время ссор могут проговариваться и более устаревшие проблемы: маленький размер зарплаты, поступки, которые вас когда-то огорчили.

Угроза пятая: разный взгляд на вещи

Редко бывает так, что партнеры – это союз единомышленников. Как правило, все имеют собственный взгляд на вещи и во время войны могут по-разному оценивать ситуацию (часто: она считает обстоятельства крайне угрожающими, а он – безопасными).

Алена Щербань “Эти разногласия могут мешать партнерам действовать слаженно и добиваться целей (кстати, они тоже могут отличаться). А когда взгляды на мир расходятся, очень тяжело выстроить длительные отношения. Что посоветовать в этой ситуации? Только искать общие точки соприкосновения”.

Угроза шестая: проблемы с финансами

Во время войны проблемы с финансами имеет большинство украинских семей. Впрочем, поводом для конфликтов может являться не только отсутствие средств, но и проблемы с их распределением.

Читайте также: Война приведет к психическим проблемам у 15 миллионов украинцев, – Минздрав

К примеру, один из партнеров зарабатывает больше, что заставляет другого чувствовать себя финансово зависимым. Это касается и планирования семейного бюджета, в котором учитывается только мнение того, кто больше зарабатывает. Так что, если вам партнер дороже собственных денег, дайте ему почувствовать, что в отношениях вы на равных.

Угроза седьмая: отсутствие общих планов

Практика планирования общего будущего отлично укрепляет отношения. Особенно в военное время, когда все вокруг кажется хрупким и довольно туманным. К тому же это просто обязательное дело для тех, кто находится далеко друг от друга. В будущем партнер должен видеть вас рядом с собой. Смело планируйте совместные поездки, ремонт или покупку автомобиля. Вы должны создать атмосферу лучшей жизни, чем есть теперь. В сущности, создайте мечту, в которой захочется счастливо жить вместе.

Интервью24 – разговоры, которые меняют страну к лучшему.