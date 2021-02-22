На 70%: в Британии существенный спад заболеваемости COVID-19 после старта вакцинации
В Великобритании увидели замедление темпов распространения коронавируса после начала кампании по вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech.
Источник:U.S. News
Всего одна доза Pfizer обеспечивает защиту
Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) выяснила, что вакцина Pfizer после введения первой дозы обеспечивает высокий уровень защиты от заражения и симптоматического заболевания.
К теме Что известно о Covishield, которой будут вакцинировать украинцев и почему Степанов – "катастрофа"
В целом, мы наблюдаем действительно существенное влияние на снижение случаев инфицирования, как бессимптомных, так и симптоматических,
– заявила директор по стратегическому реагированию PHE Сьюзан Хопкинс.
Вакцина обладает доказательной эффективностью
Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала эти данные "убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти".
Лучшие показатели в возрастной группе пожилых людей
Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад после пика в середине января,
– говорится в заявлении PHE.
Согласно заявлению организации, вакцина также обеспечивает защиту от британского штамма коронавируса SARS-CoV-2.
Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день
Способ применения: инъекция в плечо
Эффективность: 95%
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью