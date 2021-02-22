В Великобритании увидели замедление темпов распространения коронавируса после начала кампании по вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech.

Всего одна доза Pfizer обеспечивает защиту

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) выяснила, что вакцина Pfizer после введения первой дозы обеспечивает высокий уровень защиты от заражения и симптоматического заболевания.

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В целом, мы наблюдаем действительно существенное влияние на снижение случаев инфицирования, как бессимптомных, так и симптоматических,

– заявила директор по стратегическому реагированию PHE Сьюзан Хопкинс.

Вакцина обладает доказательной эффективностью

Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала эти данные "убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти".

Выводы PHE основаны на результатах двух отдельных исследований: 1-е – проводили среди медицинских работников

2-е – среди людей в возрасте 80 лет и старше. Согласно выводам PHE, эффективность первой дозы вакцины Pfizer от симптоматического заболевания COVID-19 составляет 57%, вторая доза повышает защиту до более чем 85%.

Лучшие показатели в возрастной группе пожилых людей

Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад после пика в середине января,

– говорится в заявлении PHE.

Согласно заявлению организации, вакцина также обеспечивает защиту от британского штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Pfizer-BioNTech – что известно о вакцине Тип: мРНК-вакцина

Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день

Способ применения: инъекция в плечо

Эффективность: 95%



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала