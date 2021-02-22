У Великій Британії побачили уповільнення темпів поширення коронавірусу після початку кампанії з вакцинації препаратом Pfizer-BioNTech.

Всього одна доза Pfizer забезпечує захист

Служба громадської охорони здоров'я Англії (PHE) з'ясувала, що вакцина Pfizer після введення першої дози забезпечує високий рівень захисту від зараження і симптоматичного захворювання.

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В цілому, ми спостерігаємо дійсно істотний вплив на зниження випадків інфікування, як безсимптомних, так і симптоматичних,

– заявила директор зі стратегічного реагування PHE С'юзан Хопкінс.

Вакцина має доказову ефективність

Керівник відділу імунізації PHE Мері Рамзі назвала ці дані "переконливим доказом того, що вакцина Pfizer-BioNTech запобігає зараженню людей, а також захищає хворих від госпіталізації і смерті".

Висновки PHE ґрунтуються на результатах двох окремих досліджень: 1-ше – проводили серед медичних працівників

2-ге – серед людей у віці 80 років і старше. Згідно з висновками PHE, ефективність першої дози вакцини Pfizer від симптоматичного захворювання COVID-19 становить 57%, друга доза підвищує захист до більш ніж 85%.

Найкращі показники у літній віковій групі

Показники госпіталізації і смертності падають у всіх вікових групах, але в найстарших вікових групах спостерігається найшвидший спад після піку в середині січня,

– йдеться в заяві PHE.

Згідно із заявою організації, вакцина також забезпечує захист від британського штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

Pfizer-BioNTech – що відомо про вакцину Тип: мРНК-вакцина

Кількість доз: 2 дози з інтервалом 21 день

Спосіб застосування: ін'єкція в плече

Ефективність: 95%



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу