Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус. Он отметил, что задачей ВОЗ является вакцинация не менее 40% населения каждой страны к концу 2021 года и 70% к середине следующего года.

Важно Витамин D для женщин: как солнечный витамин влияет на репродуктивное здоровье

По его словам, для достижения этих целей "именно сейчас необходимы 2 миллиарда доз для стран с низкими и средними доходами".

Несправедливость распределения вакцин

Глава ВОЗ также сообщил, что богатые страны, которые обещали другим 1 миллиард доз вакцины – реально передали менее 15%.

Почти 90% богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели охватить до конца сентября вакцинацией от COVID-19 не менее 10% населения,

– сказал Гебрейесус.

"Более 5,7 миллиарда доз вакцины было введено во всем мире, но 73% всех доз ввели только в 10 странах", – добавил он. А страны с высоким уровнем дохода вводили в 61 раз больше доз на население, чем страны с низким уровнем дохода.

Гебрейесус подчеркнул, что чем дольше будет сохраняться несправедливость распределения вакцин, тем больше вирус будет продолжать циркулировать и развиваться, и чем дольше продлится социальный и экономический срыв.

Призвали делиться препаратами

В связи с этим глава ВОЗ призвал "страны и компании, контролирующие глобальные поставки вакцин", немедленно выполнить свое обещание поделиться препаратами, ято будет способствовать немедленной передачи технологий и прав интеллектуальной собственности на вакцины, а также внести коррективы в планы ближайших поставок для механизма COVAX и Африканского трастового объединения по закупке вакцин (AVAT).

Напомним, в конце августа Украина получила от США почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer. До этого передали несколько партий.