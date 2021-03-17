У 75% померлих від COVID-19 вірус проник у серце
Після розтину в серцях 75% померлих від COVID-19 виявили коронавірус. Крім того, перед смертю у них фіксували порушення частоти серцевого ритму.
Источник:Science
Коронавірус проникає у серце:
Вчені провели наймасштабніше дослідження щодо впливу COVID-19 на серце пацієнтів. Чи є ці проблеми наслідком безпосередньої атаки SARS-CoV-2 на орган чи результатом розладу імунної системи – наразі не ясно.
Також на тему COVID-19 провокує серцеві хвороби, чи патології є фактором інфікування: який зв'язок
Вчені з лікарні Массачусетсу (США) проводили проаналізували близько тисячі зразків серцевих тканин, понад 20 від кожного з 41 пацієнта.
Результати вразили
SARS-CoV-2 виявили у серцях 30 з 41 пацієнта. І тільки ці пацієнти відчували перед смертю миготливу аритмію, нерегулярний серцевий ритм або порушення в скороченні серця.
Все ще незрозуміло, чи атакує вірус безпосередньо серце. Більшість інфікованих серцевих клітин були імунними, які міг вразити SARS-CoV-2 в інших частинах організму.
Хай там що, дослідження допомагає пояснити, чому стероїди можуть допомогти деяким пацієнтам з COVID-19.
Поделиться новостью