Оказалось, что 76% от всех ныне доступных доз вакцин против коронавируса приходятся на 10 стран мира. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус

Гебреесус раскритиковал нынешнее распределение вакцины. Он отметил, что глобальный кризис требует глобальных ответов.

К теме ВОЗ объявила 4 сценария происхождения коронавируса

Директор ВОЗ в очередной раз подчеркнул, что "глобальное решение начинается с солидарности".

В целом организация уже не первый раз критикует несправедливое распределение вакцин в мире. Представители ВОЗ требуют солидарности с бедными странами.

Всего в 170 странах мира использовали уже 552 173 030 доз вакцин против коронавируса.

Топ-10 стран в рейтинге массовой вакцинации в мире:

Израиль

ОАЭ

Чили

Великобритания

Бахрейн

Мальдивы

США

Мальта

Сербия

Пуэрто-Рико

Всего с начала прививочной кампании в Украине против коронавируса иммунизировали 212 898 человек. Из них только двое получили 2 инъекции, то есть закончили вакцинацию.

Даже если вы не входите в приоритетную группу вакцинации, но хотите вакцинироваться, сообщите об этом своему семейному врачу. Ведь в любой момент может появиться возможность вакцинироваться остатками препарата.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала