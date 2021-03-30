76% доз от всех вакцин против коронавируса приходятся всего на 10 стран
Оказалось, что 76% от всех ныне доступных доз вакцин против коронавируса приходятся на 10 стран мира. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус
Источник:DW
Гебреесус раскритиковал нынешнее распределение вакцины. Он отметил, что глобальный кризис требует глобальных ответов.
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Директор ВОЗ в очередной раз подчеркнул, что "глобальное решение начинается с солидарности".
В целом организация уже не первый раз критикует несправедливое распределение вакцин в мире. Представители ВОЗ требуют солидарности с бедными странами.
Всего в 170 странах мира использовали уже 552 173 030 доз вакцин против коронавируса.
Топ-10 стран в рейтинге массовой вакцинации в мире:
- Израиль
- ОАЭ
- Чили
- Великобритания
- Бахрейн
- Мальдивы
- США
- Мальта
- Сербия
- Пуэрто-Рико
Всего с начала прививочной кампании в Украине против коронавируса иммунизировали 212 898 человек. Из них только двое получили 2 инъекции, то есть закончили вакцинацию.
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