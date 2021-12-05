Так, по состоянию на 5 декабря город Киев и еще 7 регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям желтой зоны. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

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Ситуация с COVID-19 в них сейчас лучше, чем в двух областях оранжевой зоны. В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует желтому уровню эпидемической опасности в таких регионах:

  • город Киев;
  • Днепропетровская;
  • Ивано-Франковская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Ровненская;
  • Херсонская области.

Хотя сейчас все они до сих пор находятся в красной зоне. Однако решение о выходе региона из конкретной зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

В какой зоне карантина каждая область

Желтая зона:

  • Тернопольская область;
  • Кировоградская область;
  • Черновицкая область;
  • Харьковская область.

Оранжевая зона:

  • Полтавская область;
  • Закарпатская область.

Красная зона:

  • город Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровненская область;
  • Сумская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также заявлял, что регионы будут выходить из красной зоны на следующей неделе.


Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Какова заболеваемость коронавирусом в Украине

В течение последних суток инфекцию подтвердили у 6 622 пациентов. К сожалению, еще 278 больных умерли.

За все время пандемии в стране в Украине зафиксировали 3 497 477 больных COVID-19. 3 050 659 из них уже преодолели заболевание. Но 88 280, к сожалению, ушли из жизни.