Так, по состоянию на 5 декабря город Киев и еще 7 регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям желтой зоны. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

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Ситуация с COVID-19 в них сейчас лучше, чем в двух областях оранжевой зоны. В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует желтому уровню эпидемической опасности в таких регионах:

город Киев;

Днепропетровская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ровненская;

Херсонская области.

Хотя сейчас все они до сих пор находятся в красной зоне. Однако решение о выходе региона из конкретной зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

В какой зоне карантина каждая область

Желтая зона:

Тернопольская область;

Кировоградская область;

Черновицкая область;

Харьковская область.

Оранжевая зона:

Полтавская область;

Закарпатская область.

Красная зона:

город Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черниговская область.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также заявлял, что регионы будут выходить из красной зоны на следующей неделе.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала