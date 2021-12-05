8 "красных" регионов могут перейти в желтую зону: какие именно
Источник:Минздрав
В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом. Еще 8 областей начали демонстрировать положительную динамику.
Так, по состоянию на 5 декабря город Киев и еще 7 регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям желтой зоны. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
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Ситуация с COVID-19 в них сейчас лучше, чем в двух областях оранжевой зоны. В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует желтому уровню эпидемической опасности в таких регионах:
- город Киев;
- Днепропетровская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровненская;
- Херсонская области.
Хотя сейчас все они до сих пор находятся в красной зоне. Однако решение о выходе региона из конкретной зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
В какой зоне карантина каждая область
Желтая зона:
- Тернопольская область;
- Кировоградская область;
- Черновицкая область;
- Харьковская область.
Оранжевая зона:
- Полтавская область;
- Закарпатская область.
Красная зона:
- город Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко также заявлял, что регионы будут выходить из красной зоны на следующей неделе.
Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Какова заболеваемость коронавирусом в УкраинеВ течение последних суток инфекцию подтвердили у 6 622 пациентов. К сожалению, еще 278 больных умерли.
За все время пандемии в стране в Украине зафиксировали 3 497 477 больных COVID-19. 3 050 659 из них уже преодолели заболевание. Но 88 280, к сожалению, ушли из жизни.