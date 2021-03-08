На протяжении всей истории женщин не допускали к науке и медицине. Максимум, что было доступно – медсестра или акушерка. Но, несмотря на дискриминацию и предрассудки, некоторым женщинам удалось изменить ход истории. К Международному женскому дню мы напомним вам о 10 женщинах, внесших важный вклад в развитие медицины.

Посреди 1850 лет взгляд на женщин в науке и медицине начал меняться. Хотя еще достаточно долгое время женщины будут продолжать борьбу за то, чтобы их на самом деле считали равными мужчинам.

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10 женщин, внесших весомый вклад в развитие медицины

Метродора (III или IV век)

Греческий врач, написавший текст "О болезнях и лечении женщин". Это самый старый медицинский текст, написанный женщиной. Примечательно, что он не включал информацию об акушерстве и изучении родов. Это довольно нетипично для тех времен, ведь в медицине женщины были ограничены лишь гинекологией и акушерством. Метродора охватила все области медицины, связанные с женщинами и разработала различные методы лечения и хирургии, революционные в то время.



Метродора / Фото exploringyourmind.com

Элизабет Блэкуэлл (1821-1910)

Элизабет Блэкуэлл стала первой женщиной, получившей степень доктора медицины в США. Столкнувшись с отказом в нескольких университетах, в 1847 году Блэкуэлл наконец приняли в Женевский медицинский колледж. Сперва однокурсники относились к ней враждебно, но впоследствии она не только снискала их уважение, но и образование. В 1857 году вместе со своей сестрой она открыла Нью-Йоркский лазарет для женщин и детей. Блэкуэлл сыграла важную роль в США и Великобритании, как социальная деятельница и реформаторка морали. Также она написала книгу "Пионерская работа в открытии медицинской профессии для женщин", что вдохновило множество женщин начать бороться за свои права для получения медицинского образования.



Элизабет Блэкуэлл / Фото Википедия

Мария Склодовская-Кюри (1867 – 1934)

Ученая Мария Кюри вместе со своим мужем Пьером открыли 2 химических элемента в периодической таблице Менделеева – полоний и радий. Это привело к значительному прогрессу в медицине. В частности, до разработки рентгеновских лучей (до изобретения рентгена травмы могли изучать только хирургически) и лучевой терапии для лечения рака. Во время Первой мировой войны Мари и ее дочь Ирен доставили на передовую передвижные рентгеновские аппараты и рентгеновские установки, что позволило вылечить более миллиона раненых солдат. Кюри получила Нобелевскую премию по физике в 1903 году и еще одну по химии в 1911 году. Она первая и пока единственная женщина, которую отметили двумя наградами. Институт Кюри в Париже, который она основала в 1920 году, до сих пор остается крупным центром исследования рака.



Мария Кюри / Фото Национальная научная медицинская библиотека Украины

Герти Кори (1896 – 1957)

Другой лауреат Нобелевской премии, Герти Кори, получила престижную награду за свою работу в области медицины и физиологии в 1947 году. Кори стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию в этой категории. Она работала со своим мужем Карлом Фердинандом Кори, с которым стремилась доказать важные концепции генетики. Именно их работа привела к открытию того, что дефицит одного фермента в организме может быть причиной нарушений метаболизма. Также пара провела множество исследований действия гормонов, уделяя особое внимание гипофизу. За свою жизнь Герти получила несколько других наград и получила почетные степени доктора наук в 5 высших учебных заведениях.



Герти Кори / Фото IsraLove

Вирджиния Апгар (1909 – 1974)

Вирджиния Апгар известна своим изобретением шкалы Апгар. Это важный тест, который проверяет, нужна ли новорожденным младенцам срочная медицинская помощь. Шкала Апгар способствует значительному снижению детской смертности и до сих пор используется для оценки клинического состояния новорожденных в первые несколько минут их жизни. Апгар была первой женщиной, которая стала профессоршей колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета.



Вирджиния Апгар / Фото Avant-Garde

Гертруда Белл Элайон (1918 – 1999)

Химик Гертруда Белл Элайон разделила Нобелевскую премию с Джорджем Хитчингсом и сэром Джеймсом Блэком за инновационные методы рационального использования лекарств. Методика была сосредоточена не на использовании лекарственных средств "методом проб и ошибок", а на понимании цели лечения. Элайон с командой разработала 45 потрясающих патентов, в том числе лекарства для борьбы с лейкемией, герпесом, СПИДом и методы лечения, которые снижают отторжение организмом инородных тканей при трансплантации почек между несовместимыми донорами.



Гертруда Белл Элайон / Фото ГоловаОбертом

Розалинд Франклин (1920 – 1958)

Розалинд Франклин наиболее известна благодаря своей работе по пониманию структуры ДНК. Ее идентификация двойной спирали привела к огромным успехам в области генетики и современной медицины. Франклин также руководила новаторскими исследованиями молекулярных структур РНК-вирусов и полиомиелита.



Розалинд Франклин / Фото Pinterest

Розалин Ялоу (1921 – 2011)

Биофизик Розалин Ялоу получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1977 году за разработку метода радиоиммуноанализа (RIA), который используется для измерения пептидных гормонов в крови. Диагностическая техника Ялоу оказалась настолько точной, что ее начали использовать для сканирования донорской крови на наличие инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ и гепатит. Позже этот метод позволил ученым доказать, что диабет 2 типа вызван тем, что организм не может правильно продуцировать инсулин.



Розалин Ялоу / Фото Nature

Патрисия Голдман-Ракич (1937 – 2003)

Нейробиолог Патрисия Голдман-Ракич известна своими исследованиями мозга. Ее междисциплинарные исследования внесли значительный вклад в понимание неврологических заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. А также в изучение дофамина и его влияние на мозг. Это важно для современного понимания таких состояний, как шизофрения и СДВГ.



Патрисия Голдман-Ракич / Фото Nature

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Франсуаза Барре-Синусси (1947-до сих пор)

Вирусолог Франсуаза Барре-Синусси выяснила, что ВИЧ – причина иммунодефицитного заболевания под названием СПИД. В 2008 году Барри вместе с Люком Монтанье обнаружила, что ретровирус ВИЧ атакует лимфоциты – клетки крови, которые играют важную роль в иммунной системе организма. Это открытие помогло разработать терапию, которая позволяет ВИЧ-положительным людям проживать долгую и здоровую жизнь. А также может стать путем нахождения лекарств в ближайшем будущем.



Франсуа Барре-Синусси / Фото Institut Pasteur