Ученые оценивали уровни различных антител, Т-клеток и других иммунных продуктов у 61 участника через 2 – 4 недели после полной иммунизации (время пика иммунитета) и до 8 месяцев после прививки. Поскольку исследование проводилось в США, рассматривались только те препараты, которые используются в стране.

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Поэтому эксперты исследовали продолжительность эффективности таких COVID-вакцин:

BNT162b2 – (BioNTech, Pfizer),

мРНК-1273 – (Moderna),

Ad26.COV2.S – (Johnson & Johnson).

31 участник привился Pfizer-BioNTech, 22 человека вакцинировались Moderna и 8 иммунизировались одноразовой вакциной от компании Johnson & Johnson.

Результаты исследования

Вакцины мРНК характеризовались высоким ответом антител во время пика, который резко снизился к шестому месяцу и еще больше снизился к восьмому месяцу. Одноразовая вакцина Ad26 вызвала более низкий начальный ответ антител, но с течением времени эти ответы в целом были стабильными, с минимальными или отсутствующими признаками снижения,

– сказал Дэн Х. Баруш, доктор медицинских наук, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в BIDMC, который помог разработать платформу Ad26 в сотрудничестве с Johnson & Johnson.

Несмотря на тот факт, что уровни нейтрализующих антител со временем снижаются, стабильные Т-клетки защищают человека через 8 месяцев после иммунизации, что обеспечивает надежную защиту от тяжелой формы COVID-19.

При этом важно, что все 3 вакцины продемонстрировали широкую перекрестную реактивность с вариантами коронавируса, то есть оказались эффективными против любых его штаммов.

Команда также обнаружила, что ответы антител после Moderna были выше и устойчивее, чем после Pfizer-BioNTech.

Полученные данные необходимы для понимания того, как иммунитет изменяется после вакцинации. Ведущий автор исследования Ай-рис Й. Коллиер отметил, что вакцинация (даже во время беременности) "остается лучшим инструментом, который у нас есть, чтобы положить конец пандемии COVID-19".