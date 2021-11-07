Соответствующий приказ был обнародован в Министерстве здравоохранения. Избегать увольнения поможет сертификат о вакцинации против COVID-19 или справка о противопоказаниях к прививке.

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О каких профессиях идет речь

Согласно приказу обязательной прививке против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Поэтому руководители органов исполнительной власти, местных госадминистраций, а также учебных заведений с 8 ноября обязаны отстранять от работы непривитых работников.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Почти все, кто попадает в больницу из-за COVID-19, невакцинированы. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях".

Невакцинированных работников отстраняют приказом или распоряжением руководителя и извещают их об этом.

Фразу из постановления о том, что срок отстранения исчисляется до устранения его причин, по словам главного санврача Игоря Кузина, следует понимать так: после первой прививки работник может вернуться к исполнению обязанностей.

На каком основании отстранят Первым нормативным актом, предполагавшим обязательную вакцинацию представителей ряда профессий, стал Первым нормативным актом, предполагавшим обязательную вакцинацию представителей ряда профессий, стал приказ Министерства здравоохранения №2153 от 4 октября.

Кабинет министров утвердил порядок отстранения людей от работы. В постановлении от 20 октября отмечено, что ответственность за недопущение на рабочее место возлагается на руководителей госорганов, предприятий, учреждений и организаций, указанных в приказе Минздрава.

Можно ли работать без прививки

Только при наличии противопоказаний. Согласно рекомендациям Минздрава, вакцинацию следует перенести в следующих случаях:

острое заболевание с температурой выше 38,5°C – следует отложить вакцинацию на 14 дней;

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии);

введение вакцин против других инфекционных заболеваний – кроме инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить независимо от получения антиковидной вакцины (в других случаях вакцинация от COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных заболеваний);

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) – вакцинация должна быть отложена до завершения оценки пробы/IGRA.

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Вскоре приказ планируют расширить для работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений. А также для предприятий, учреждений, организаций, включенных в перечень объектов критической инфраструктуры. В частности, в последний пункт входит национальный перевозчик "Укрзализныця".