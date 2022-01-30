О важности качественного ночного отдыха для здоровья напомнили в Министерстве здравоохранения и дали ряд советов, как сделать свой сон лучше.
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Почему важно наладить режим сна
Достаточное количество сна:
- усиливает защитные механизмы психического и физического здоровья,
- улучшает качество жизни и настроение,
- умственную деятельность,
- помогает центральной нервной системе корректно работать.
В Минздраве добавили, что в период, который мы проводим во сне, мозг анализирует полученную за предыдущий день информацию. Так он подготавливает организм к запоминанию новой информации после пробуждения.
Вместе с тем недостаток сна делает человека раздражительным, ослабляет внимание, память, скорость реакции и процесс мышления в целом. Человек теряет способность к креативности, процессу обучения, работы, способности коммуницировать с другими, контролировать свои эмоции и действия.
Как улучшить качество сна
Чтобы избежать таких последствий и урегулировать свой сон, специалисты советуют придерживаться ряда правил, которые облегчат ваше засыпание вовремя и сделают сон крепче, а пробуждение – легче.
- Перед сном откажитесь от яркого света;
- Также перед сном тщательно проветрите помещение;
- Не желательно наедаться перед сном, ужин должен быть либо за несколько часов до того, как вы укладываетесь в постель, либо же очень легким;
- За 30 – 60 минут до начала сна отложите в сторону гаджеты;
- Одежда для сна должна быть легкой, свободной и из натуральных тканей;
- В течение дня занимайтесь умеренной физической активностью;
- Не забывайте, что соблюдение режима и четкого распорядка дня также положительно влияет на ваш сон;
- Перед сном успокойтесь, займитесь медитацией, послушайте спокойную музыку, читайте книги, принимайте ванны или читайте бумажные книги.
Эти советы помогут вам улучшить качество сна и сделать его более глубоким и продолжительным.
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