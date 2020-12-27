Общее количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило отметку в 80 миллионов. Многие страны продолжают сообщать о вспышках заболевания на фоне новогодних празднований.

Так, на Рождество 25 декабря положительные результаты теста на COVID-19 получили около 472 тысяч человек. В целом количество заражений достигает 80 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса 26 декабря, пишет The Hill.

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Рейтинг наиболее пострадавших от пандемии стран со значительным отрывом возглавляют США – с начала пандемии здесь зарегистрировали почти 19 миллионов больных.

В "пятерку" лидеров также входят:

Индия – более 10 миллионов больных,

Бразилия – 7,4 миллиона больных,

Россия – больше 3 миллионов больных;

Франция – 2,6 миллиона больных.

Украина находится на 16-той позиции в списке по темпам распространения COVID-19.

В США также наибольшее количество смертей вследствие инфицирования SARS-CoV-2. Так, с января умерли – 332 тысячи американцев.

Высокая летальность также в:

Бразилии – 190,7 тысячи умерших.

Индии – 147,3 тысячи умерших

Мексике – 121,8 тысячи умерших.

В других странах показатель летальных случаев не превышает 100 тысяч.

К слову, новую волну паники вызвала обнаруженная в Великобритании мутация генома SARS-CoV-2. Это заставило несколько европейских стран и других стран мира ограничить зарубежные поездки.

Подробнее о новой мутации коронавируса – читайте в материале 24 канала.



Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала