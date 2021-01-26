Семье 85-летней Рогелии Бланко сообщили, что женщина умерла в больнице от коронавируса. Впрочем, через 10 дней живая и полностью здоровая пациентка вернулась в дом пожилых людей, где жила в течение последнего периода.

Источник: The Local

Персонал медицинского учреждения сообщил семье 85-летней пациентки, что женщина умерла 13 января после заражения COVID-19. Похороны состоялись на следующий день, однако семью Рогелии Бланко не допустили на церемонию из-за карантинных ограничений.

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Рогелию Бланко ошибочно считали умершей

Через 10 дней, 23 января, Рогелия вернулась в дом престарелых, расположенный в провинции Оренсе. Это чрезвычайно удивило весь персонал, а также ее мужа, который не мог смириться с потерей жены.

Я не мог в это поверить. Я плакал после смерти моей жены,

– рассказал мужчина в комментарии изданию La Voz de Galicia.

Впоследствии выяснилось, что Рогелию Бланко перепутали с 90-летней Консепсьон Ариас, которая тоже лечилась от COVID-19 в той же больничной палате. Женщина и в самом деле умерла от осложнений, вызванных недугом.

"Среди тех, кого перевели из дома престарелых в медицинское учреждение, 2 женщины во время лечения и в самом деле находились на лечении в одной и той же палате", – говорится в сообщении администратора дома для пожилых людей.

Печальную новость сообщили уже семье 90-летней умершей Консепсьон Ариас. По словам ее брата, в больнице ему сообщили, что пациентка вылечилась. Впрочем, когда он приехал в дом престарелых, то обнаружил – она умерла от COVID-19 и сейчас погребена под другим именем.

Обратите внимание! От начала пандемии в Испании обнаружили почти 2,7 миллиона больных COVID-19. В общем, от болезни умерли более 55 тысяч инфицированных.