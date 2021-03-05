Новый отчет Всемирной федерации ожирения (WOF) в очередной раз доказал, что для пациентов с избыточным весом COVID-19 представляет смертельную угрозу. Этот фактор риска – на втором месте после пожилого возраста.

Почему лишний вес увеличивает смертность от коронавируса

Известно, что пациенты с высоким индексом массы тела часто имеют респираторную дисфункцию, которая характеризуется изменениями дыхательных механизмов, повышенным сопротивлением дыхательных путей, нарушением газообмена и низким объемом легких и мышечной силой.

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Ожирение также связано с повышенным риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек и других заболеваний, которые приводят к повышенной уязвимости к пневмонии.

В каких странах наибольшая смертность от коронавируса

Доклад Всемирной федерации ожирения не только подчеркивает актуальность этой проблемы, но и отвечает на один из главных вопросов пандемии: почему в развитых странах с доступной медициной такой высокий уровень смертности от COVID-19. По данным WOF, 2,2 миллиона из 2,5 миллиона (90%) летальных случаев от коронавируса приходится на государства с высоким процентом населения с избыточной массой тела, это в первую очередь страны Запада.

Так, Великобритания занимает третье место в мире по уровню ожирения и третье место по смертности от COVID-19 – в этой стране у 63,7% людей есть лишний вес. За ней следуют США, где 67,9% взрослого населения страдает от избыточного веса. В то же время во Вьетнаме, где уровень смертности от коронавируса самый низкий в мире, таких людей лишь 18,3%. Авторы доклада подчеркнули, что ни в одной из стран с низкой распространенностью ожирения не регистрируется больше 10 летальных случаев от коронавируса на 100 тысяч человек.

По мнению экспертов WOF, среди факторов повышенного риска ожирение занимает второе место после пожилого возраста. Если бы государственная политика по борьбе с избыточным весом проводилась более эффективно, можно было бы избежать сотен тысяч смертей во время пандемии, считают ученые.