9 смертей на тысячу случаев: как часто люди умирают во время волны Омикрона

В мире растет смертность от коронавируса. Поэтому в Министерстве здравоохранения назвали летальность от Омикрон-штамма.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, сообщает 24 канал. Он ссылается на новый отчет CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний в США).

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Новый отчет от CDC показывает, что Омикронная волна в среднем вызывает 9 смертей на 1 000 случаев, в то время как во время Дельта-волны умирало в среднем 13 человек из 1 000 инфицированных".

Спасет – вакцинация

Ученые Национального института инфекционных заболеваний в ПАР и Университете Претории отметили, что смертность от Омикрона на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами коронавируса. Во время волны нового штамма Омикрон умерли 4,5% больных. Тогда как ранее смерть наблюдалась в 21,3% случаев.

Он также отметил, что благодаря вакцинации при 40 тысяч случаев в сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных.

То есть лишь каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого,

– добавил глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что благодаря более мощной системе тестирования (более 100 тысяч ПЦР-тестов и более 80 тысяч антигенов за сутки) в Украине способны выявлять больше случаев заражения, тем самым выдерживая среднеевропейский уровень тестирований.

Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения прогнозируют рост случаев заражений коронавирусом. Ожидают, что максимальные показатели заболеваемости коронавируса в стране будут достигать до 60 тысяч за сутки.

Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и смертности

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 23 378 человек, в том числе 2 242 ребенка. В больницы госпитализировали 2 699 человек. От осложнений болезни умерли 115 пациентов.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 307 437 случаев заболевания. К сожалению 101 392 из них – летальные.

С начала вакцинальной кампании по крайней мере первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 15,5 миллиона человек, две дозы – почти 14,8 миллиона. Также бустерную дозу – более 459 тысяч человек.

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