Американка из Сиэтла долго ждала своей очереди на вакцинацию против коронавируса. И чтобы ее не пропустить, прошла 10 километров пешком в сильный снегопад.

Фрэн Голдман из Сиэтла 90 лет. Она едва записалась на вакцинацию против коронавируса. "Я звонила, чтобы записаться на вакцинацию везде, где можно, каждое утро, каждый день и контролировала онлайн-запись по ночам", – рассказала она.

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В результате ей удалось договориться с медиками о встрече в воскресенье, в 9:10. В субботу Фрэн с утра увидела несколько сантиметров снега, надвигалась буря. Женщина решила сделать пробную прогулку, чтобы понять, осилит ли она путь в больницу в непогоду, год назад у нее была травма бедра. Фрэн прошла две трети пути и поняла, что справится.

Дорога в больницу

В воскресенье женщина надела флисовые штаны и рубашку с коротким рукавом, чтобы медсестра могла легко сделать прививку. Сверху – флисовую кофту на молнии, пуховик и дождевик. Затем надела зимние ботинки, взяла свои палки для скандинавской ходьбы и вышла из дома. Было восемь часов утра.

"Это было не легко. Дороги замерзли и покрылись большим количеством снега", – сказала Фрэн. Она добралась до больницы с опозданием всего в пять минут. Ради вакцины она прошла десять километров.

Она была готова пройти сколько угодно миль, чтобы получить прививку. Она действительно замечательный человек, который придерживается позиции: "Не позволяйте маленьким невзгодам встать у вас на пути". Она из тех, кто видит решение, а не проблемы,

– рассказала дочь Фрэн.