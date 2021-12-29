Пока положительный эффект терапия успешно продемонстрировала в лечении рака предстательной железы, однако потенциал нового подхода рассматривают и для других онкологических заболеваний.
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Как работает терапия:
- Комплекс ремоделирования хроматина получил название SWI/SNF. Он контролирует способ упорядочения и уплотнения ДНК в ядре клетки.
- Ключевая единица этого комплекса обеспечивает энергию для развертывания ДНК, чтобы обеспечить доступ к энхансерным элементам, которые ускоряют экспрессию генов, управляющих раком.
- Ученые обнаружили, что SWI/SNF облегчает доступ к энхансерам, с которым связываются онкогены.
Первые доклинические эксперименты показали, что разрушение этого механизма блокирует онкогены подобно перерезанию нитей между кукловодом и марионеткой,
– говорится в выводах исследования.
Перспектива открытия
На примере моделей рака простаты удалось проследить, что блокировка комплекса SWI/SNF замедляет рост раковых клеток и вызывает их гибель, одновременно сохраняя здоровые.
По оценкам авторов, новый подход может обеспечить лечение более 90% случаев рака простаты, а также перспективно против множественной миеломы и других типов рака крови.
Теперь команда намерена разработать лекарства-кандидаты, нацеленные на SWI/SNF и протестировать их на моделях различных типов рака.