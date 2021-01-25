Редко когда забор крови приносит удовольствие. Но это привычный процесс для диагностики и определения биомаркеров многих заболеваний.

Специалисты из Инженерной школы Маккелви при Вашингтонском университете в Сент-Луисе разработали пластырь с микроиглами, который проявляет конкретный биомаркер в крови. Он может обнаружить биомаркер любой болезни.

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Эта технология недорогая, простая в использовании и может лишить необходимости поездки в больницу только ради забора крови.

Разработчики уверяют, что эти пластыри абсолютно безболезненны. Они углубляются примерно на 400 мкм в кожную ткань и не касаются сенсорных нервов.

Пластырь с микроиглами ищет биомаркеры подобно тому, как это делает обычный анализ крови. Но вместо того, чтобы использовать раствор для поиска и количественной оценки биомаркера в крови, микроиглы непосредственно захватывают его из жидкости, которая окружает наши клетки в коже (кожной интерстициальной жидкости – ISF). После того, как микроиглы уловили биомаркеры, они выявляются с помощью флуоресценции для обозначения их присутствия и количества.

Но обычно количество ISF, которое можно получить, недостаточно для анализа. Это стало основным препятствием для разработки технологии биосенсоров на основе микроигл. Впрочем, команда ученых нашла "секретное оружие" – сверхяркая флуоресцентная наномарка. По сравнению с традиционными флуоресцентными метками, сигнал биомаркеров целевых белков сияет примерно в 1400 раз ярче и становится заметным даже тогда, когда они присутствуют в низких концентрациях.

Эти пластыри могут существенно повлиять на медицину, уход за пациентами и на развитие исследований. Особенно они важны для понимания того, как вырабатывается иммунитет при новых заболеваниях.

Как этот пластырь может изменить науку и медицину