Абсолютно безболезненно: создали пластырь, который проверяет на антитела к COVID-19
Редко когда забор крови приносит удовольствие. Но это привычный процесс для диагностики и определения биомаркеров многих заболеваний.
Источник: MedicalXpress
Специалисты из Инженерной школы Маккелви при Вашингтонском университете в Сент-Луисе разработали пластырь с микроиглами, который проявляет конкретный биомаркер в крови. Он может обнаружить биомаркер любой болезни.
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Эта технология недорогая, простая в использовании и может лишить необходимости поездки в больницу только ради забора крови.
Разработчики уверяют, что эти пластыри абсолютно безболезненны. Они углубляются примерно на 400 мкм в кожную ткань и не касаются сенсорных нервов.
Пластырь с микроиглами ищет биомаркеры подобно тому, как это делает обычный анализ крови. Но вместо того, чтобы использовать раствор для поиска и количественной оценки биомаркера в крови, микроиглы непосредственно захватывают его из жидкости, которая окружает наши клетки в коже (кожной интерстициальной жидкости – ISF). После того, как микроиглы уловили биомаркеры, они выявляются с помощью флуоресценции для обозначения их присутствия и количества.
Но обычно количество ISF, которое можно получить, недостаточно для анализа. Это стало основным препятствием для разработки технологии биосенсоров на основе микроигл. Впрочем, команда ученых нашла "секретное оружие" – сверхяркая флуоресцентная наномарка. По сравнению с традиционными флуоресцентными метками, сигнал биомаркеров целевых белков сияет примерно в 1400 раз ярче и становится заметным даже тогда, когда они присутствуют в низких концентрациях.
Эти пластыри могут существенно повлиять на медицину, уход за пациентами и на развитие исследований. Особенно они важны для понимания того, как вырабатывается иммунитет при новых заболеваниях.
Как этот пластырь может изменить науку и медицину
- К примеру, исследователи, работающие над вакцинами против COVID-19, должны знать, вырабатывают ли добровольцы правильные антитела и как долго.
- Или же он может понадобиться в экстренных случаях, когда человека доставляют в больницу в машине скорой помощи.
- Кроме того, этот пластырь может обнаружить тропонин – биомаркер, указывающий на инфаркт миокарда.
- В лабораториях использование этой технологии может ограничить количество животных, необходимое для исследований. Ведь для фиксации приливов и отливов биомаркеров используют много мелких животных.
- В целом этот пластырь может обнаружить множество различных биомаркеров, при этом сэкономив нервы, время и деньги пациента.
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