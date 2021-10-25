Абсолютно реалистичный сценарий: специалисты прогнозируют 30 тысяч больных ежесуточно

В Украине ожидают значительный рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневный прирост инфицированных будет достигать максимальных показателей – по 30 тысяч случаев.

Неутешительный сценарий заболеваемости

Неутешительный прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в эфире одного из телеканалов.

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Ожидаем, что уже с этой недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки – это абсолютно реалистичный сценарий для Украины,

– рассказал Ганиченко.

По его словам, пиковая нагрузка будет выпадать на первую половину ноября. Однако, уже с этой недели регионы будут активнее входить в красную зону карантина, что будет давать дополнительное сдерживание и соответственно слом кривой заболеваемости.

Ученый рассказал, что удар коронавируса стоит оценивать в двух аспектах:

первый – это нагрузка на систему здравоохранения,

второй – финансовая составляющая.

Если говорить о первом пункте, то мы ожидаем до 7 тысяч госпитализированных за сутки – это также реалистичный сценарий,

– добавил Ганиченко.

Медицинская система выдержит

Также эксперт пояснил, что при таком количестве госпитализаций в Украине хватит медицинских ресурсов, в частности: коек с кислородом, реанимационных коек. Это при условии выделения дополнительных койкомест.

Юрий Ганниченко также спрогнозировал, что до конца текущего года в Украине может быть до 92 тысяч смертей от коронавируса.

В частности, максимальные показатели суточной смертности могут составлять до 50% больше, чем в предыдущую волну.