Абсолютно реалистичный сценарий: специалисты прогнозируют 30 тысяч больных ежесуточно
Источник:24 канал
В Украине ожидают значительный рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневный прирост инфицированных будет достигать максимальных показателей – по 30 тысяч случаев.
Неутешительный сценарий заболеваемости
Неутешительный прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в эфире одного из телеканалов.
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Ожидаем, что уже с этой недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки – это абсолютно реалистичный сценарий для Украины,
– рассказал Ганиченко.
По его словам, пиковая нагрузка будет выпадать на первую половину ноября. Однако, уже с этой недели регионы будут активнее входить в красную зону карантина, что будет давать дополнительное сдерживание и соответственно слом кривой заболеваемости.
Ученый рассказал, что удар коронавируса стоит оценивать в двух аспектах:
- первый – это нагрузка на систему здравоохранения,
- второй – финансовая составляющая.
Если говорить о первом пункте, то мы ожидаем до 7 тысяч госпитализированных за сутки – это также реалистичный сценарий,
– добавил Ганиченко.
Медицинская система выдержит
Также эксперт пояснил, что при таком количестве госпитализаций в Украине хватит медицинских ресурсов, в частности: коек с кислородом, реанимационных коек. Это при условии выделения дополнительных койкомест.
Юрий Ганниченко также спрогнозировал, что до конца текущего года в Украине может быть до 92 тысяч смертей от коронавируса.
В частности, максимальные показатели суточной смертности могут составлять до 50% больше, чем в предыдущую волну.