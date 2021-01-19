Африканский штамм коронавирусной инфекции является на 50% более заразным, чем обычный коронавирус, ведь он быстрее распространяется.

В результатах последнего исследования говорится, что новый вариант коронавируса является более сильным и легче связывается с клетками человека. Об этом заявил ведущий эпидемиолог ЮАР Абдул Карим, пишет издание Times.

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Название "африканского" штамма коронавируса – 501Y.V2. Он был идентифицирован южноафриканскими учеными в конце 2021 года. Это стало основной причиной второй волны национальных инфекций коронавируса.

501Y.V2 стал одним из нескольких новых штаммов, обнаруженных в последние месяцы, среди которых впервые выявлены в Англии и Бразилии. Ученые опасаются, что они могут ускорить распространение COVID-19.

Африканский штамм стал одним из нескольких новых, которые были обнаружены в последние месяцы. Также о возникновении новых штаммов сообщили в Британии и Бразилии. Штамм 501Y.V2 уже был обнаружен в странах Европы, Азии и Америки, а также в ряде других африканских стран.

В британском Минздраве заявили, что мутация, которая происходит из Южной Африки, является более опасной чем так называемый "британский" штамм коронавируса.