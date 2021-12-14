На инцидент сразу же отреагировали в ВОЗ. В регион направили целевую группу для проведения экстренного исследования.
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Как сообщают СМИ, эпицентром заболевания стал административный округ Фангак в штате Джонглий.
Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей,
– заявила представительница ВОЗ Шейла Байя.
Вместе с тем местные власти предполагали, что вероятной причиной смертей жителей является холера.
Что известно о холереЭто острая диарейная инфекция, которая возникает при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах.
Однако, проведя тестирование людей на наличие бактерий, которые вызывают холеру, результаты были отрицательные.
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