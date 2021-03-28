В Нигерии около 200 человек госпитализировали из-за внезапной вспышки загадочной болезни, которая произошла вследствие употребления просроченных фруктовых напитков. Инфекция распространилась из школы-интерната для девочек – погибла одна ученица, еще 30 ее одноклассников – заболели.

Что известно о вспышке инфекции

Официальные лица пока не сообщают никаких подробностей. Сначала представители здравоохранения думали, что девочки заболели менингитом, но позже исключили версию.

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Более 30 учениц Государственного женского колледжа в Сокото госпитализировали с неизвестным заболеванием.

Госпитализированные ученицы уже выписаны из больницы. Одной из них не успели оказать должную помощь, и девушка умерла, не доехав до клиники.

#NewsFlash: A 'yet to be identified disease' kills one Student in Sokoto boarding school, 30 others hospitalised.



- Director of Public Health says authorities have launched Investigation into the nature of the disease. pic.twitter.com/qrHRm2xawN — TVC News (@tvcnewsng) March 25, 2021

Напомним, именно в Южно-Африканской Республике распространилась опасная мутация SARS-CoV-2 – E484K. Она затрудняет захват вируса антителами и предотвращение его попадания в клетки тела, как следствие эффективность вакцин против этой мутации – ниже.

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