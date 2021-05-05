25-летняя Халима Сиссе родила 5 девочек и 4 мальчиков. В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что все младенцы чувствуют себя хорошо.

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В ведении беременности Сиссе участвовали 2 страны:

В марте женщину впервые положили в больницу Бамако (столица Мали). Там беременная пробыла 2 недели.

Президент Ба Ндау приказал перевести пациентку в клинику в Марокко. Ведь при такой беременности необходимый особый уход.

Беременную перевели в марокканскую клинику 30 марта, где она и ожидала роды.

4 мая женщина родила 9 здоровых младенцев.

Врачи очень беспокоились о здоровье Сиссе и о судьбе ее будущих детей. Такие случаи встречаются крайне редко, а медицинские осложнения при многоплодных родах часто заканчиваются смертями некоторых младенцев.

Как проводились роды

Дети появились на свет с помощью кесарева сечения. Маму с новорожденными должны выписать через несколько недель

Пока мать и дети чувствуют себя хорошо,

– заявила министр здравоохранения Мали Фанта Сиби.

После родов чиновница поздравила медиков обеих стран, которые принимали участие в уходе за Сиссе.