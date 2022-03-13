Агрессор полностью уничтожил 7 больниц, которые нельзя восстановить

Войска России уничтожили 7 больниц, они уже не подлежат ремонту. 104 учреждения здравоохранения повреждены, но их можно восстановить.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире украинских телеканалов. Он заявил, что в результате обстрелов погибли шесть медицинских работников, более 12 тяжело ранены.

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Кроме того, были обстреляны 34 машины экстренной медицинской помощи, большинство из них выведены из строя. Также Виктор Ляшко заверил, что недостатка лекарства пока нет, поставки регулярные.

Хотелось бы обратиться к украинцам: Пожалуйста, не покупайте лекарственные средства на 3 – 6 месяцев. Лекарственные средства в Украине есть, они поставляются регулярно. Нельзя набирать лекарственные средства наперед и тем самым менять архитектуру снабжения и наличия лекарственных средств в той или иной аптеке,

– просит Ляшко.

В то же время он отметил, что, несмотря на потери, возможность получить медицинскую помощь в Украине есть, учреждения здравоохранения работают. Но ситуация изменилась.

"Медицинская сфера перестроилась и стала на рельсы военной медицины. Совсем иначе все работает. Приоритет поставок лекарств сегодня предоставляется учреждениям здравоохранения, которые находятся на передовой, которые принимают раненых, травмированных после обвалов домов с политравмами", – добавил Ляшко.