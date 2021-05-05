Подозреваемые работали в пункте тестирования в аэропорту в Медане. В полиции считают, что сотрудники мыли использованные наборы для тестирования на коронавирус, снова паковали и продавали их новым пассажирам.

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По версии полиции, уже использованные ватные палочки могли приобрести до 9 тысяч человек. Этим способом подозреваемые могли заработать до 1,8 миллиарда индонезийских рупий (124 800 долларов), а один из них успел построить себе дом.

Пассажиры получили ложноположительные результаты теста на коронавирус

Власть обратила внимание на пункт тестирования в аэропорту после жалоб от 23 пассажиров, которые жаловались на ложноположительные результаты тестов.

Поэтому в аэропорт под видом пассажира приехал полицейский в штатском и прошел тестирование. После того, как его тест показал положительный результат, на место прибыли другие правоохранители, которые провели обыски и нашли набор для теста на коронавирус, который использовали повторно.

Сотрудников фармкомпании задержали из-за повторного использования тестов

Полиция задержала пять сотрудников фармкомпании за нарушение законов в сфере охраны здоровья и прав потребителей. Из Kimia Farma их уже уволили, и компания пообещала усилить контроль за сотрудниками на местах.

South China Morning Post пишет, что двое юристов, которые в последнее время часто летали через этот аэропорт, планируют подать коллективный иск в Kimia Farma от имени пострадавших пассажиров.