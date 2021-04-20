Тест TracieX, созданный сингапурской медицинской компанией Silver Factory Technology, работает как алкотестер: надо подышать в трубочку, и устройство зафиксирует изменения химического состава дыхания. Результат появляется через одну-две минуты.

Преимущества дыхательного теста на COVID-19

Пока новую технологию применяют в тестовом режиме, но в перспективе она может стать достойной альтернативой ПЦР-тестам – "золотому стандарту" диагностики COVID-19 во всем мире. По результатам клинических исследований точность дыхательного теста превысила 95%, а специфичность составила почти 100%.

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Очевидное преимущество TracieX и в его доступности по местным меркам: около 26 долларов США. С началом масштабного производства себестоимость устройства снизится, отметили разработчики.

Испытания дыхательного теста на коронавирус

Клинические испытания нового теста начались в марте в аэропорту Чанги. Пассажиров выбирали случайным образом и предлагали добровольно пройти тестирование. Поскольку в Сингапуре действуют очень строгие стандарты безопасности во время пандемии и все пассажиры обязательно сдают ПЦР-тесты, все участники заранее знали свой COVID-статус. Сейчас тестирование прошли более 400 человек.

Начиная с июня Silver Factory Technology начнет масштабное производство тестов, в месяц будут выпускаться не менее 200 тысяч единиц, а в перспективе – до 2 миллионов. По мнению разработчиков, массовое внедрение дыхательного теста позволит упростить организацию безопасных путешествий и массовых мероприятий.

Дыхательные тесты менее инвазивные, более рентабельные и могут дать результат за две минуты. Если будут получены доказательства их надежности, они помогут ускорить снятие ограничений,

– заявило руководство аэропорта.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала