Активисты показывают пример: как еще призывают прививаться на Черниговщине

На Черниговщине прививки от коронавируса набирают обороты. Несмотря на это, некоторые очень скептически относятся к вакцинации.

Поэтому там всячески поощряют к иммунизации. Об этом рассказала Татьяна Лебедева, исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения Черниговской области. Она также добавила, что заинтересованных вакцинироваться становится больше.

Интересно В Украине за сутки 22 219 человек получили прививки против коронавируса

Как призывают граждан прививаться

По ее словам, представители общественности, активисты, которые являются публично известными людьми, прежде всего показали свой пример и вакцинировались. Некоторые из них уже получили полный цикл прививки.

Также власти пытаются максимально распространить достоверную информацию в противовес дезинформации в сети.

Это и санитарно-просветительная работа. Телевидение, соцсети. Применяем все возможные методы,

– отметила Лебедева.

Реально ли оперативно сделать прививку

В целом, как отметила Лебедева, в области зарегистрировано 143 пункта прививки. Фактически, каждый день работает 100. Также обращаются за помощью к мобильным бригадам, которые непосредственно выезжают к организованным коллективам в области.

"Безусловно, каждый день мы имеем большую заинтересованность населения в проведении вакцинации. Это радует. Но работы еще много", – добавила она.

. За прошедшие сутки, 13 июня, 22 219 людей прививали против COVID-19. Одну дозу получили 20 327 человек полностью иммунизированы – 1 892 человека.

Более того, несмотря на то, что в Минздраве прогнозируют четвертую волну коронавируса на осень, в Черкасской области уверяют, что полностью к этому готовы. На сегодня – ситуация стабилизировалась, отметила Лебедева. За сутки 13 июня в Чернигове зафиксировали лишь 1 случай заболевания COVID-19.