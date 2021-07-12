26 356 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 июля 2021 года. Одну дозу получили 13 390 человек, полностью иммунизированы – 12 966 человек.
Актуально В Украине 174 случая коронавирусной инфекции
В течение суток работали:
- 108 мобильных бригад,
- 182 пункта прививки;
- 140 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них получили 1 дозу – 2 311 690 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 3 489 332 прививки.
Сколько и какие вакцины использовали:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 739 999,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 723 982,
- AstraZeneca – 360 134,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Статистика вакцинации / Инфографика Минздрава
Темпы вакцинации в стране
- Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Украине 24 февраля 2021 года. Сейчас в стране продолжается четвертый этап вакцинации.
- В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
- Из запланированных 5 миллионов вакцинированных украинцев по состоянию на начало июля – имеем 3 миллиона прививок. Если суточное количество проведенных прививок будет таким же – прогноз реален.