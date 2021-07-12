Актуально о кампании по вакцинации в Украине

12 июля 2021 , 09:47
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Источник:

Минздрав

За сутки 11 июля провакцинировано против коронавируса 26 356 человек. Общее количество вакцинированных в Украине составляет 3 489 332 человека.

26 356 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 июля 2021 года. Одну дозу получили 13 390 человек, полностью иммунизированы – 12 966 человек.

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В течение суток работали:

  • 108 мобильных бригад,
  • 182 пункта прививки;
  • 140 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них получили 1 дозу – 2 311 690 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 489 332 прививки.

По состоянию на 11 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.

Сколько и какие вакцины использовали:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 739 999,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 723 982,
  • AstraZeneca – 360 134,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Статистика вакцинации / Инфографика Минздрава

Темпы вакцинации в стране

  • Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Украине 24 февраля 2021 года. Сейчас в стране продолжается четвертый этап вакцинации.
  • В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
  • Из запланированных 5 миллионов вакцинированных украинцев по состоянию на начало июля – имеем 3 миллиона прививок. Если суточное количество проведенных прививок будет таким же – прогноз реален.
Автор: Анастасія Лукашевська