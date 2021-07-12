Актуально о кампании по вакцинации в Украине

За сутки 11 июля провакцинировано против коронавируса 26 356 человек. Общее количество вакцинированных в Украине составляет 3 489 332 человека.

26 356 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 июля 2021 года. Одну дозу получили 13 390 человек, полностью иммунизированы – 12 966 человек.

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В течение суток работали:

108 мобильных бригад,

182 пункта прививки;

140 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них получили 1 дозу – 2 311 690 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 489 332 прививки.

Сколько и какие вакцины использовали:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 739 999,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 723 982,

AstraZeneca – 360 134,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 11 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.

Статистика вакцинации / Инфографика Минздрава

Темпы вакцинации в стране