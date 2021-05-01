В Албании уже доставлена первая партия российского препарата. В сообщении пресс-службы отмечается, что вакцина уже зарегистрирована в 64 странах.
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"Албания стала 64 страной, которая одобрила "Спутник V", – говорится в источнике.
Днем ранее стало известно, что Турция также одобрила для применения российскую вакцину. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки препарата ожидаются в ближайшие дни.
В ЕС "Спутник" от коронавируса использует только Венгрия.
Что известно о российской вакцине "Спутник V"
Источник: The Lancet
- Это вакцина на основе аденовируса человека, вызывает простуду.
- Вакцина находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMА). Венгрия уже начала использовать ее, несмотря на отсутствие одобрения от EMA.
- Словакия тоже заказала российскую вакцину, но приостановила применение, назвав полученную партию не соответствующей заявленным ранее критериям.
- Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал предварительные результаты третьей фазы испытаний препарата, оценив эффективность "Спутник V" на уровне выше 91%.