В Албании уже доставлена ​​первая партия российского препарата. В сообщении пресс-службы отмечается, что вакцина уже зарегистрирована в 64 странах.

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"Албания стала 64 страной, которая одобрила "Спутник V", – говорится в источнике.

Днем ранее стало известно, что Турция также одобрила для применения российскую вакцину. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки препарата ожидаются в ближайшие дни.

В ЕС "Спутник" от коронавируса использует только Венгрия.

Что известно о российской вакцине "Спутник V"

Источник: The Lancet